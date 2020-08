Patricia Petibon est l'invitée du jour !

La soprano Patricia Petibon nous parle du festival "Les Nuits de la Citadelle à Sisteron" où elle y donnera un concert le mercredi 05 août aux côtés de la pianiste Susan Manoff.

Patricia Petibon est une soprano colorature. Son répertoire s’étend du baroque français, par lequel elle a débuté, à la musique moderne, qu’elle aborde avec Francis Poulenc et Alban Berg. Intéressée par l’art en général, Patricia Petibon commence par étudier le piano, puis obtient une licence de musicologie au Conservatoire de Paris où elle prend ensuite des cours de chant avec Rachel Yakar. C’est William Christie, chef d’orchestre renommé dans le répertoire baroque, qui découvre le talent de Patricia Petibon et qui l’invite ensuite à se produire avec son ensembleLes Arts Florissants sur les plus grandes scènes.

