L'Amour, la mer et la musique réunis dans le nouveau roman de Pascal Quignard

Trente ans après "Tous les matins du monde", le nouveau roman de Pascal Quignard "L'Amour la mer" invite à une plongée dans l’Europe baroque. Troublée par les épidémies et par la violence, elle voit aussi naître une nouvelle musique, et un amour, celui de la violiste Thullyn et du luthiste Hatten...

L'écrivain Pascal Quignard publie son nouveau roman "L'Amour la mer", © Francesca Mantovani - Editions Gallimard