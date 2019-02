Le compositeur Pascal Dusapin est l'invité de Musique Matin

Concert du festival Présences

14 février à 20h en l'Auditorium de Radio France

Wolfgang est mon frère allemand. C’est un être d’une grande profondeur. Il y a chez lui un mouvement tellurique qui m’évoque une rivière, laquelle peut se faire grand fleuve ou petit ruisseau : tantôt, tout est clair, on peut voir les poissons ; tantôt, le temps est mauvais, la rivière est agitée, le torrent devient boueux, chargé. Pascal Dusapin

Pascal Dusapin : Uncut, solo pour orchestre n° 7

: Uncut, solo pour orchestre n° 7 Wolfgang Rihm : Concerto pour piano et orchestre n° 2 (création française)

: Concerto pour piano et orchestre n° 2 (création française) Yves Chauris : Why so quiet (nouvelle version - commande de Radio France - création mondiale)

: Why so quiet (nouvelle version - commande de Radio France - création mondiale) Wolfgang Rihm : Transitus (création française)

Distribution

Tzimon Barto , piano

, piano Orchestre National de France

Nicholas Collon, direction

Comme j’ai par ailleurs besoin d’admirer, je suis heureux d’être un grand admirateur de la musique de Wolfgang Rihm, que je ne cesse d’écouter. Pascal Dusapin

Sortie CD : A quia. Aufgang. Wenn du dem Wind…

9 novembre 2018 chez BIS Records

Pascal Dusapin a composé de nombreuses œuvres scéniques, dont une des plus récentes est l'opéraPenthesilea, d'après la pièce de Heinrich von Kleist. De cet opéra est extraite Wenn du dem Wind, la suite de concert qui ouvre le programme du disque.

Même si elle commence et se termine avec une ligne pour la harpe solo, le panorama musical de Dusapin inclut également plusieurs concertos, dont Aufgang et À quia respectivement pour violon et piano.

Un disque monographique avec Pascal Rophé à la direction de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Pascal Dusapin

Programme

Wenn du dem Wind...

Aufgang

À Quia

Distribution

Natasha Petrinsky , mezzo-soprano

, mezzo-soprano Carolin Widmann , violon

, violon Nicholas Hodges , piano

, piano Orchestre national des Pays de la Loire

Pascal Rophé, direction

Futur projet : Lullaby Experience

Création française : juin 2019

Centquatre-Paris, festival ManiFeste de l'Ircam

LullabyExperience est un projet artistique et collectif ouvert à tous, partout dans le monde.

Concept

Enfants comme adultes y seront invités à participer à la création musicale en partageant via une application disponible sur App Store et Android leurs mélodies d'enfance.

Les enregistrements collectés fourniront la matière sonore utilisée par le compositeur pour la création musicale de Lullaby.

Transformés et assemblés, ils formeront comme une cartographie chantante du monde, se déplaceront dans l’espace sonore comme des nuées d’oiseaux, ou dessineront le portrait sonore de chaque ville où l’oeuvre sera présentée. Pascal Dusapin