Pascal Contet est l'invité du jour

L'accordéoniste s'accompagne de ses amis : les violoncellistes Ophélie Gaillard et Natalie Forthomme et la comédienne Marie-Christine Barrault pour proposer la 3e édition du Festival Fort en Musique, qui se tiendra du 13 au 16 août dans l'ancien fort militaire : le Fort Dorsner.

Pascal Contet découvre l’accordéon grâce à sa tante. Après des études musicales en France, il complète sa formation en Suisse, au Danemark puis en Autriche.

Dès 1993, il s’attache à la constitution d’un répertoire pour accordéon et compte aujourd’hui à son actif environ 300 créations.

En 2012, première pour l’accordéon, il est nominé aux Victoires de la musique classique (catégories «Soliste instrumental de l’année» et «enregistrement de l’année»).

Membre permanent des ensembles 2e2m et Ars Nova, il se produit aussi avec les ensembles Court-circuit et l’Ensemble Modern et a comme partenaires en musique de chambre le clarinettiste Paul Meyer, la violoncelliste Ophélie Gaillard, les Quatuors à cordes Diotima, Danel ou encore Debussy.

Toujours très attiré par l'improvisation, Pascal Contet multiplie les projets insolites regroupant sa passion pour un art total.

Festival Fort en Musique du 13 au 16 août 2020

Pour sa troisième édition, Pascal Contet propose une série de concerts tout en créant du lien entre la musique et la littérature grâce à la marraine de ce festival Marie-Christine Barrault.

À treize kilomètres de Belfort, Fort en Musique est un festival qui se déploie au pied du Ballon d’Alsace en balade au cœur des Vosges du Sud et dans un fort niché à 600 mètres d’altitude face à la Suisse et à l’Allemagne proche.