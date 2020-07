Paolo Zanzu, claviciniste et fondateur de l'ensemble Le Stagioni, est l'invité du jour

La Cité de la Voix établit ses Quartiers d'été du 4 juillet au 29 novembre 2020 à la Cité de la Voix en Bourgogne-France-Comté. Paolo Zanzu et Le Stagioni y travailleront un programme intitulé "Officina romana" qui entraînera ses auditeurs dans la capitale romaine au début du XVIIIème siècle.

Paolo Zanzu participe aux Quartiers d’été du 20 au 27 juillet avec le Stagioni en Bourgogne-Franche-Comté. Au sein de la Cité de la Voix, le projet célèbre la création artistique au cours de l’Italie de la Renaissance : Corelli, Haendel, Alessandro, Gasparini, Caldara, Albinoni et bien d’autres y côtoient peintres, sculpteurs, poètes et philosophes. Les artistes et les musiciens s’y installent afin de perfectionner leur art et rechercher la protection d'un riche mélomane ou mécène. C'est cette Italie créatrice que célèbrera l'enregistrement Officina Romana, à paraître sous le label Arcana (Outhere Music).

Le claveciniste interprétera à Vézelay les célèbres Variations Goldberg, au cœur de la basilique Sainte-Marie-Madeleine le 24 août. Le récital fera écho à l'éblouissante intégrale des suites pour violoncelle de Bach qui avait été enregistré en 1991 par Mstislav Rostropovitch.

Paolo Zanzu, claveciniste, chef d'orchestre et pianofortiste

Après des études en Italie, au Conservatoire National Supérieur de Paris et à la Royal Academy of Music de Londres auprès d’Orio Buccellato, Noëlle Spieth, Christophe Rousset, Carole Cerasi et Patrick Cohen, Paolo Zanzu est lauréat du concours international de clavecin de Bruges en 2010.

Il mène une carrière de soliste au clavecin et au pianoforte sur les grandes scènes internationales. Il apprend la direction d'orchestre auprès de William Christie puis de John Eliot Gardiner et met en pratique leurs enseignements, mêlés à une longue pratique des ensembles (Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre, The English Baroque Soloists, The Monteverdi Choir and Orchestras et Le Cercle de l’Harmonie) en créant le sien en 2017 : Le Stagioni. Ensemble à géométrie variable, le répertoire du Stagioni se construit autour des grandes œuvres du XVIIIème et du XIXème siècle.

Son dernier album explore les Suites anglaises de Bach, composées autour de 1720, à Köthen. Dans le jeu contrapuntique se révèle la virtuosité mêlée de tendresse de l'interprète italien.

Les concerts de Paolo Zanzu

8 juillet : J.S. Bach , Sonates pour violon et clavecin obligé, Le Stagioni avec Liv Heym, Institut culturel italien, Paris

, Sonates pour violon et clavecin obligé, Le Stagioni avec Liv Heym, Institut culturel italien, Paris 28 juillet : "Within a Furlong of Edinboro’ Town", Geminiani, Oswald, O’Carolan, Corelli et Haendel , Le Stagioni, Ancy-le-Franc - Festival Musicancy

, Le Stagioni, Ancy-le-Franc - Festival Musicancy 12 août : J.S. Bach , Suites anglaises, Montbard - Chapelle des Ursulines, Patrimoine en musique

, Suites anglaises, Montbard - Chapelle des Ursulines, Patrimoine en musique 23 août 2020 : J.S. Bach , Variations Goldberg, La Cité de la Voix, Abbaye de Reigny

, Variations Goldberg, La Cité de la Voix, Abbaye de Reigny 24 août 2020 : J.S. Bach , Variations Goldberg, La Cité de la Voix, Basilique de Vézelay

, Variations Goldberg, La Cité de la Voix, Basilique de Vézelay 18 septembre : "Les Goûts réunis" : Couperin, Clérambault et Leclair, Le Stagioni avec Anna Reinhold, Château de Bussy-Rabutin, Journées européennes du patrimoine 2020

Le Stagioni avec Anna Reinhold, Château de Bussy-Rabutin, Journées européennes du patrimoine 2020 20 octobre : "Lumières italiennes" : Vivaldi, Haendel, Scarlatti, Le Stagioni avec Carlo Vistoli, Brescia, Teatro Grande (Italie)

Programmation musicale

Claudio Monteverdi

Il Combattimento di Tancredi e Clorinda

Anna Reinhold, mezzo-soprano, Le Stagioni, Paolo Zanzu, clavecin & direction

Jean-Sebastien Bach

Suite anglaise n°3 en sol min BWV 808 : 1. Prélude

Paolo Zanzu, clavecin