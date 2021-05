Ophélie Gaillard, une violoncelliste engagée

La violoncelliste Ophélie Gaillard nous parle ce matin de son engagement pour l'écologie à travers son court métrage "Et un arbre se mit à crier", véritable cri d’amour et d’alarme face au réchauffement climatique.

À propos du film "Et un arbre se mit à crier"

"Depuis l’instant où je suis tombée amoureuse du violoncelle j’ai su que j’aimerais tout de ce partenaire de jeu: le son, la musique qui lui est confiée, son bois façonné par la main de l’artisan, sa vie antérieure d’arbre centenaire.

Lorsque des forêts sont dévastées partout dans le monde par des bandits avides et sans foi ni loi, je sens qu’il vibre et je pleure avec lui. Alors la tendresse de Dvorak et la plume complice d’Erik Orsenna, les images sensibles et violentes d’Eric Delmotte nous portent pour crier sa douleur devant un tel saccage".

