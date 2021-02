"The Opera Singer" : 33 CD et 19 DVD retraçant la carrière de Natalie Dessay

Retour sur l'immense carrière de soprano colorature de Natalie Dessay avec la publication du coffret "The Opera Singer" par Erato. Dans les bacs dès demain, ce coffret réunit l'intégralité de ses enregistrements d’opéra, et compte 33 CD et 19 DVD.

La sortie du coffret "The Opera Singer" chez Erato de Natalie Dessay - La Matinale, © Simon Fowler