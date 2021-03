Olivier Py : "Il n'y a pas de logique sanitaire à la fermeture des salles, c'est donc une injustice"

Capté au Théâtre des Champs-Élysées, Olivier Py met en scène "La Voix humaine" de Poulenc et une création mondiale," Point d'Orgue" de Thierry Escaich, avec Jérémie Rhorer à la direction et la soprano Patricia Petibon. L'occasion aussi de revenir sur l'avenir du Festival d'Avignon qu'il dirige.

Donnée au Théâtre des Champs-Élysées, la création mondiale de Point d’orgue de Thierry Escaich sur un livret d’Olivier Py : mise en miroir à la Voix Humaine de Francis Poulenc, elle offre une résonance actuelle à cette œuvre phare du XXe siècle. Le spectacle sera disponible sur France Musique le 27 mars et disponible en VOD sur le site du Théâtre.

La Voix Humaine de Poulenc (livret de Jean Cocteau)

Point d'Orgue de Thierry Escaich (livret d'Olivier Py)

“Comme la pièce est assez courte, elle exige souvent un double programme. Nous avons eu l’idée d’écrire une pièce avec Thierry Escaich qui soit comme une réponse ou une lecture de la première pièce. Notamment sur la question féministe, puisqu’il s’agit d’un personnage de femme."

Olivier Py, metteur en scène

Olivier Py est un dramaturge et metteur en scène français. Il est également comédien et réalisateur.

En 1995, il est révélé au grand public au Festival d'Avignon (In) par une pièce de vingt-quatre heures, La Servante, avant de revenir deux ans plus tard dans la Cour du Palais des Papes avec Le Visage d'Orphée. Il y reviendra en 2005, pour son spectacle Les Vainqueurs.

Le théâtre d’Olivier Py est un théâtre de l’excès, un excès lyrique et revendiqué comme tel, de sorte qu’il suscite souvent de vives réactions. L’auteur crée son théâtre, servi par la complicité d'acteurs qui le suivent fidèlement depuis des années, notamment Michel Fau, Philippe Girard, Olivier Balazuc, Samuel Churin, Élizabeth Mazev, Bruno Sermonne, Mireille Herbstmeyer.

Il est de mars 2007 jusqu'à mars 2012 directeur du Théâtre national de l’Odéon où il crée plusieurs de ses œuvres dont La Vraie Fiancée et Les Enfants de Saturne ainsi que l'intégrale du théâtre d'Eschyle.

Directeur du Festival d'Avignon

Olivier Py est le directeur du Festival d'Avignon depuis 2013. Suite à l'annulation de la 74e édition en 2020, le mandat d'Olivier Py et de Paul Rondin (directeur délégué) a été prolongé jusqu'en août 2022.

Le Festival s'était réinvité en octobre en une "Semaine d'art", elle-même écourtée.

La prochaine édition du Festival d'Avignon aura lieu du 5 au dimanche 25 juillet 2021, et le programme sera annoncé le 24 mars prochain.

Prochaines dates

Mars au Théâtre des Champs-Élysées

Spectacle capté par France Musique, disponible sur le site du Théâtre des Champs-Élysées

En avril à La Monnaie (Bruxelles)

Production Henry VIII (opéra de Camille Saint-Saëns)