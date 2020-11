Francesco Piemontesi : Pour son concert à l'Auditorium de la Maison de la Radio

Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le jeune chef ouzbek Aziz Shokhakimov, Francesco Piemontesi jouera le Troisième Concerto pour piano de Bartók vendredi 20 novembre à la Maison de la Radio dans le cadre du Festival d'Automne.

Né à Locarno, Francesco Piemontesi étudie avec Arie Vardi avant de travailler avec Alfred Brendel, Murray Perahia, Cécile Ousset et Alexis Weissenberg.

Largement reconnu pour ses interprétations de Mozart et des premiers romantiques, Francesco Piemontesi a également une affinité étroite avec le répertoire du XIXe siècle plus tardif et du XXe siècle: Brahms, Liszt, Dvořák, Ravel, Debussy, Bartók... De l’un de ses grands professeurs et mentors, Alfred Brendel, Francesco Piemontesi dit qu’il lui a appris à « aimer le détail des choses ».

Il se fait une place sur la scène internationale avec des prix de concours internationaux, dont le Concours Reine Élisabeth en 2007 et, entre 2009 et 2011, il est nommé « BBC New Generation Artist ».

Depuis 2012, Francesco Piemontesi est directeur artistique des Settimane Musicali di Ascona.

Pour la saison 2020-21, Francesco Piemontesi fait ses débuts avec les Berliner Philharmoniker et Lahav Shani et se produit en tant qu’artiste en résidence de l’Orchestre de la Suisse Romande.

Francesco Piemontesi en concert à la Maison de la Radio le vendredi 20 novembre à 20heures

Bartok, Shokhakimov - Un concert symphonique sans public donné dans le cadre du Festival d'Automne

Le jeune chef ouzbek Aziz Shokhakimov dirige deux concerts à la tête du Philhar, les 20 et 25 novembre. Il parcourt ici à grands pas les plaines de Hongrie avec le Troisième Concerto pour piano de Bartók, que jouera Francesco Piemontesi, puis avec les Danses de Galanta de Kodaly. Le temps d'une escapade en compagnie de Ligeti, il s'aventure dans cette zone inquiétante et féconde, à la limite de la Hongrie et de la Roumanie, qui a nom Transsylvanie. Et boucle ainsi la boucle après avoir ouvert le concert en compagnie d'Enesco.

Programme

GEORGES ENESCO :Rhapsodie roumaine n° 1

BÉLA BARTÓK :Concerto pour piano et orchestre n°3

GYÖRGY LIGETI :Concert romanesc

ZOLTÁN KODÁLY :Danses de Galanta

Francesco Piemontesi ,piano

,piano Orchestre Philharmonique de Radio France

Aziz Shokhakimov, direction

Ce concert sans public est diffusé surFrance Musique (Présentation : Benjamin François)