Michel Orier est l'invité de Musique Matin

Le mot de Michel Orier

"L’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, avec leurs directeurs musicaux respectifs (Emmanuel Krivine, Mikko Franck, Sofi Jeannin, Martina Batič), poursuivent l’exploration du répertoire, connu ou méconnu, en donnant à la musique d’aujourd’hui la place qui lui revient. Bernstein, Brahms et Berlioz seront à l’honneur, mais aussi Mahler et Ravel ainsi que Ligeti, Xenakis, Schnittke, mais aussi Vivier, Murail et Dusapin, sans oublier Wolfgang Rihm, à qui nous consacrerons le festival Présences. Nous pousserons à croiser les esthétiques, avec Bartabas qui reprendra son « Sacre de Stravinsky » sous la baguette de Mikko Franck. La présence, tout au long de la saison, d’artistes aussi divers que le pianiste Bertrand Chamayou, le Quatuor Diotima ou le comédien Lambert Wilson, exprime cette volonté qui est la nôtre d’inscrire la musique dans la vie de l’esprit et de la cité. Nous jouerons ou revisiterons quelques-unes des plus belles pages écrites pour le septième art en exhumant au passage quelques chefs d’œuvre oubliés avec la complicité de Bertrand Tavernier, d’Alexandre Desplat ou autour de Stanley Kubrick et Nino Rota.

2018, c’est aussi la fin des commémorations de la Première Guerre mondiale et, pour nous, l’occasion de réfléchir sur les liens qui unissent l’art et l’Histoire. La place que nous réservons cette saison au répertoire baroque, permet d’envisager la musique de plus haut, de plus loin, et d’inscrire les courants d’aujourd’hui dans une très vaste perspective. Démarche qui est aussi la nôtre quand nous faisons de la musique à Radio France une donnée essentielle de la vie culturelle via nos antennes, et singulièrement celle de France Musique, dotée maintenant de sa salle de concert virtuelle, gratuite et accessible à tous."

♫ Programmation musicale

Camille SAINT-SAENS

Concerto pour piano n°5 en Fa Maj op 103 (L'Egyptien) : 3. Molto allegro

Bertrand Chamayou, Orchestre National de France, Emmanuel Krivine

ERATO

Einojuhani RAUTAVAARA

Cantus Arcticus (Concerto pour oiseaux et orchestre)

Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck

Concert donné le 23/05/2014 / Salle Pleyel à Paris

RADIO FRANCE

Claude DEBUSSY

Salut Printemps L24

Maîtrise de Radio France, Choeur de Radio France, Sofi Jeannin, Orchestre National de France, Daniele Gatti

Concert donné le 15/11/2014 / Radio France

RADIO FRANCE