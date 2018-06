Nora Gubisch est l'invitée de Musique Matin

Nora Gubisch

Née à Paris, Nora Gubisch, commence ses études musicales à la maîtrise de Radio France et le piano avec Catherine Collard, puis étudie le chant au Conservatoire de Paris avec Christiane Eda-Pierre ou elle obtient un premier prix . Puis elle rencontre Vera Rozsa qui devient son maître.

À l’opéra, elle incarne les rôle-titre de Carmen à Berlin, Paris, Zurich et dans de nombreuses productions à travers le monde, Juditha triumphans (Vivaldi), Salammbô (Fénelon) à l’Opéra de Paris, La Belle Hélène (Offenbach) aux Festivals de Salzbourg et d’Aix-en-Provence, The Rape of Lucretia (Britten) à l’Opéra de Lyon, Salomé (Mariotte), Tancredi (Rossini), Thérèse (Massenet) ; ainsi que Sesto (La Clemenza di Tito, Mozart), Pénélope (Il Ritorno d’Ulisse in patria, Monteverdi), Marguerite (La Damnation de Faust, Berlioz), Charlotte (Werther, Massenet), Judith (Le Château de Barbe-Bleue, Bartók), Amneris (Aida, Verdi) ; et les rôles wagnériens de Magdalene (Die Meistersinger von Nürnberg), Waltraute (Götterdämmerung) et Brangäne (Tristan und Isolde)…

Actualité

30 juin - BOZAR de Bruxelles

9ème symphonie de Beethoven à la Monnaie

5 juillet - Festival de Reinhgau (Allemagne) le 5 juillet

9ème symphonie de Beethoven

21 juillet -Festival Radio France Occitanie Montpellier

LEO DELIBES 1836-1891

Kassya

Opéra en 4 actes et 5 tableaux

achevé et orchestré par Jules Massenet (1842-1912 )

(Version de concert)

Création

♫ Programmation musicale Nora Gubisch

Fernando OBRADORS

Canciones clasicas espanolas : Aquel sombrero de monte

Nora Gubisch, Alain Altinoglu

NAIVE RECORDS

Bela BARTOK

Le Château de Barbe-Bleue

Nora Gubisch, Orchestre symphonique de la Monnaie, Alain Altinoglu

CD INVITE

Georges BIZET

Carmen : Près des remparts de Séville

Jessye Norman, Orchestre national de France, Seiji Ozawa

PHILIPS

BIGFLO & OLI

Ça va trop vite (Feat. Busta Rhymes)

POLYDOR

Henri DUPARC

Sérénade

Nora Gubisch, Alain Altinoglu

CASCAVELLE

Jules MASSENET

Thérèse : Oui, je t’aime (Acte I Sc 3) Air de Thérèse

Nora Gubisch, Orchestre de l’opéra national de Montpellier, Alain Altinoglu

EDICIONES SINGULARES