Noëmi Waysfeld, notre invitée du jour

A l'occasion de son nouveau disque "Un Voyage d'Hiver", d'après Franz Schubert ainsi que pour ses dates au Théâtre de l'Athénée pour son spectacle-concert, nous recevons ce matin la chanteuse Noëmi Waysfeld.

Noëmi Waysfeld

Noëmi Waysfeld s'inspire d'un spectre musical large : fado, flamenco, musique klezmer, musique yiddish, chants d'exils, chant traditionnel russe, jazz, chanson française et musique classique, tout en travaillant sa voix comme une chanteuse lyrique, avec toutes les exigences nécessaires.

J’ai été élevée sans frontières entre les musiques. Noëmi Waysfeld

Noëmi Waysfeld découvre la musique classique lorsqu'elle était toute jeune, grâce a sa sœur aînée et chanteuse lyrique Chloé Waysfeld. Elle débute son apprentissage musical par le violoncelle, qu'elle pratiquera neuf années durant. C'est en premier lieu le théâtre qui lui ouvre ses portes, elle suit l’enseignement de Maria Laborit avant de se perfectionner aux Cours Florent, Cours Blanche Salvant, puis aux Cours Simon.

C'est en 2009, alors comédienne et professeure à la Maison de la Culture Yiddish à paris, qu'elle fonde son quatuor Noëmi Waysfeld & Blik, avec Thierry Bretonnet (Accordéon), Florent Labodinière (Guitare, Oud) et Antoine Rozenbaum (Contrebasse). Avec ce quatuor, le répertoire se construit sur la base de chants d'exils ainsi que dans la langue et la culture yiddish ; la chanteuse usant alors d'une voix grave et profonde. Trois disques, véritable triptyque, seront produit par ce quatuor : "Kalyma" en 2012, "Alfama" en 2015, et "Zimlya" en 2019.

En 2017, elle signe un disque de tango "Besame Mucho", aux côtés de l'Ensemble Contraste et de l'Orchestre Philharmonique de Liège.

C'est avec le pianiste Guillaume de Chassy et le metteur en scène Christian Gangneron, que Noëmi Waysfeld créé en novembre 2018 un spectacle autour du Voyage d'Hiver de Schubert, et de textes de l'auteure autrichienne Elfriede Jelinek. Après une création à l’Espace Culturel André Malraux au Kremlin Bicêtre, le spectacle est repris au Théâtre de l’Athénée en février 2020.

Le disque studio, aboutissement de ce spectacle, sort dans quelques jours, le 28 février 2020, sous le label Klarthe.

Discographie

Noëmi Waysfeld & Blik

2012 : Kalyma (guests : Sonia Wieder-Atherton et David Krakauer)

2015 : Alfama (guests : Sarah Nemtanu, Guillaume de Chassy, David Enhco)

2019 : Zimlya (guest: Thomas Savy)

Noëmi Waysfeld & l'Ensemble Contraste

2017 : Besame Mucho

Noëmi Waysfeld & Guillaume de Chassy

2020 : Eine Winterreise/Un Voyage d’Hiver

L'agenda de Noëmi Waysfeld