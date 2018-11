Noëmi Waysfeld, chanteuse, est l'invitée de Musique Matin

D’après Franz Schubert et Winterreise d’Elfriede Jelinek

Un Voyage d’Hiver est la rencontre entre une chanteuse populaire et un pianiste de jazz autour d'un cycle de lieder de Franz Schubert.

Distribution

Chant et jeu : Noëmi Waysfeld

Piano et arrangements : Guillaume de Chassy

Mise en scène : Christian Gangneron

Direction musicale : Guillaume de Chassy

Création vidéo : Lionel Monnier

Prochain volet d’un triptyque de chants d’exil, sorti prévu en mars 2019

Zimlya explore l’exil intérieur, sans pays ni frontière, entre russe et français...

Spectacles

Un voyage d'Hiver

Un voyage d'Hiver est un spectacle entre chant, théâtre et vidéo

24 novembre 2018 à 20h30 à l' ECAM, Théâtre du Kremlin-Bicêtre

1er décembre 2018 à 20h45 à La Barbacane, Beynes

13 février 2019 à 20h45 au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris

R.A.G.E

R.A.G.E est un spectacle de marionnette avec pour trame narrative : la double identité de Roman Gary

7 et 8 décembre 2018 à la Scène 55, Mougins

15 et 16 décembre 2018 au Centre-culturel Les Passerelles, Pontault Combault

Programmation musicale

Noemi WAYSFELD

Alfama

Noëmi Waysfeld & Blik

AWZ RECORDS

Cole PORTER

My heart belongs to daddy - pour voix ensemble de jazz et orchestre philharmonique

Noëmi Waysfeld, Ensemble Contraste, Orchestre philharmonique royal de Liège

APARTE

Abel MEEROPOL

Strange fruit

Noemi Waysfeld

CD INVITE (album à paraître en 2019)