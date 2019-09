Nikolaï Lugansky et Michel Orier, les invités du jour

Nikolaï Lugansky, en concert à l'Auditorium de Radio France

Enfant prodige de la musique, Nikolaï Lugansky l'a été : aujourd'hui, il est toujours perçu, à juste titre, comme l'un des meilleurs pianistes de sa génération. A son répertoire, beaucoup de musique russe (Rachmaninov, Tchaïkovsky, Prokofiev), mais aussi Debussy, Franck, Liszt, ou encore Schubert.

Il sera en concert le 20 septembre 2019 à la Maison de la Radio pour l'ouverture de la saison avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, concert diffusé en direct sur France Musique.

Selon moi, il existe un son français, une beauté de sonorité, un son très raffiné et normalement pas très lourd. Nikolaï Lugansky

Prochains concerts de Nikolaï Lugansky :

Le 20 septembre 2019 à la Maison de la Radio, à Paris : Concerto pour piano n°2 de Prokofiev, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck

: Rimsky-Korsakov, Capriccio Espagnol. Op.34, Prokofiev, Concerto pour piano n°2 en sol mineur, Op. 16, Tchaïkovski, Symphonie n°5 en mi mineur, Op. 64, avec l’Orchestre National de Belgique, sous la direction de Stanislas Kochanovsky Le 21 mars 2020 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris : Sonate n° 28 op. 101, Sonate n° 23 op. 57 «Appassionata» de Beethoven, Prélude, choral et fugue de Franck

Michel Orier, directeur de la musique à Radio France

Après une formation d'ingénieur du son, la fondation du festival d'Amiens et la création d'un label discographique, Michel Orier a poursuivi dans la voie de l'administration culturelle : direction de la Maison de la culture d'Amiens de 1991 à 2000, membre de la commission présidé par Jacques Rigaud pour la refondation des politiques culturelles, présidence du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, conseiller technique chargé du spectacle vivant au Ministère de la Culture, direction de la Maison de la Culture de Grenoble... Depuis 2016, il est directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France depuis 2016.

