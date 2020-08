Nicolas Stavy est l'invité du jour

Le pianiste Nicolas Stavy est également directeur artistique de la seconde édition du festival Les Musicales de Sarlat, qui se dérouleront du 20 au 23 août 2020. Il sera en concert lors de la soirée d'ouverture, aux côtés de Pierre Génisson et Victor Julien-Laferrière.

Nicolas Stavy finalise son apprentissage musicale et pianistique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dont il reçoit les Premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre.

Une fois sortie du conservatoire voulant conquérir les scènes internationales, Nicolas Stavy enchaîne les concours et les remportent tous : concours Chopin à Varsovie, concours International de Genève, concours Gina Bachauer aux États-Unis, Prix du Young Concert Artists de New York, et encore bien d'autres !

Notre pianiste débute donc d'emblée sur de prestigieuses scènes internationales et en soliste avec de grandes formations telles que l’Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre Philharmonique de Bucarest, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de la Garde Républicaine, etc.

Ce musicien en perpétuelle soif de découverte est également passionné de musique de chambre et prends tout autant de plaisir à se produire aux côtés d'autres musiciens, que de se produire en récital.

Par ailleurs, il tente d'autres terrains en accompagnant des comédiens tels que Robin Renucci, Didier Sandre, Brigitte Fossey, Eric-Emmanuel Schmitt, lors de concert-spectacle.

Deuxième édition du Festival Les Musicales à Sarlat - 20 au 23 août 2020

La programmation est désormais entièrement dévoilée. Le pianiste Nicolas Stavy, le clarinettiste Pierre Génisson et le violoncelliste Victor Julien-Lafferière débuteront le festival par une soirée d'ouverture, dans un programme en trio de Beethoven et Brahms.

Sur scène, les jours suivants du festival accueilleront les pianistes François-Frédéric Guy, Ismaël Margain et le comédien et metteur en scène, Alain Carré.

Le samedi 22 août sera rythmé par une masterclass de Nicolas Stavy, réservé aux étudiants du conservatoire de la Dordogne, ce qui est non sans leur déplaire, au vu des nombreuses masterclass annulées depuis plusieurs mois !

Concernant le lieu hébergeant les concerts, le festival quitte la chapelle des Pénitents Blancs au profit du Jardin des Enfeus. Ce lieu atypique en plein air, offre un décor naturel idéal pour la musique classique, en plus de garantir des mesures de sécurité sanitaire, que n'offrait pas la chapelle.

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le programme en cliquant ici.