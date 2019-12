Nicolas Simon et Lucas Henri sont les invités du jour

Le Philharmonicoeur en résidence

La genèse d'un orchestre engagé

Nicolas Simon : « Le Philharmonicoeur est né en février 2018. Il y a eu une grande vague de froid cet hiver-là. Je suis très touché par la misère qu’on croise dans la rue, qui est valable pour toutes les saisons mais plus encore à cette période de l’année. Je me suis alors demandé comment est-ce que je pouvais, par mon métier, aider ces personnes que je voyais souffrir. En parlant de cette situation avec des amis musiciens, je me suis engagé : si un jour on me confie un orchestre, je ferai de cet orchestre un orchestre-accueil, un orchestre-oasis. C’est-à-dire un lieu ouvert à tous, à tous les « exclus » quels qu’ils soient, où les répétitions seraient un moment de chaleur, de réconfort, où l’on pourrait non seulement recevoir du « beau » mais aussi boire un café chaud, manger une madeleine… J’ai alors réalisé qu’il ne fallait pas que j’attende mais au contraire qu’il était indispensable qu’un tel orchestre existe au plus vite. »

Résidence à Stains

Du 16 au 21 décembre 2019, le Philharmonicoeur se réunira à Stains, autour de la Symphonie n°6 "Pathétique" de Tchaïkovski.

Concerts

Le 20 décembre à 20h à l’espace Paul Eluard de Stains : Tchaïkovski, Symphonie n°6 “Pathétique”

: Tchaïkovski, Symphonie n°6 “Pathétique” Le 21 décembre à 20h30 à l’église Saint-Eustache à Paris : Tchaïkovski, Symphonie n°6 “Pathétique”

Prochains concerts de Nicolas Simon