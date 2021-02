Nathalie Stutzmann : "Le point de départ de ce disque est de rendre hommage aux contraltos de cette époque"

Qui étaient ces divas du XVIIIe siècle qui rendaient hommage à la voix de contralto ? Avec "Contralto", la cheffe d'orchestre et chanteuse Nathalie Stutzmann grave son ultime disque d'Orfeo 55, autour de Vivaldi, Porpora, Haendel, Gasparini, Bononcini, Lotti... Paru le 15 janvier chez Erato.

Avec cet album, Nathalie Stutzmann souhaitait mettre en lumière les chanteuses à voix grave de l'ère baroque. Au XVIIIe siècle, elles étaient souvent éclipsées par la présence extravagante et le talent de castrats tels que Farinelli, Senesino, Carestini et Caffarelli. Aujourd'hui, la voix contralto est devenue relativement rare, tandis que les contre-ténors stars et les mezzo-sopranos ont pris le devant de la scène dans les opéras de Haendel, de Vivaldi et de leurs contemporains.

"Au XVIIIe siècle, les femmes ne bénéficiaient pas de désignations vocales aussi claires que les hommes, mais elles avaient un avantage sur eux. En effet : tandis que, du côté masculin, l'usage voulait qu'un certain type de voix correspondait à un certain type de rôle, tout au long du siècle, les chanteuses à la voix grave (et aigüe) eurent du succès auprès du public dans des rôles divers et certaines servirent de muses aux compositeurs qui écrivaient à leur intention" déclare Suzanne Aspden, professeur de musique au College de l'Université d'Oxford.

"Contralto" ultime album de l’Ensemble Orfeo 55

Beaucoup d'airs célèbres, interprétés par des contre ténors, étaient en réalité initialement composés pour des femmes. À la tête de son ensemble Orfeo 55, Nathalie Stutzmann jette un éclairage passionnant sur des airs somptueux de Vivaldi, Haendel, Porpora, Bononcini, Lotti et Gasparini. Ce nouveau programme, contenant cinq premières mondiales, présente à merveille la variété des rôles d’opéra féminins et masculins assumés par des contraltos.

Ce disque rend hommage aux contraltos de l'époque baroque, des femmes éclipsées par les hommes. Cela nous rappelle une fois de plus que les femmes sont souvent censées prendre la deuxième place. Nous avons encore du travail pour parvenir à une forme d'égalité". Nathalie Stutzmann.

Contralto & Cheffe d'orchestre

Née dans une famille d'artistes lyriques, d'un père baryton et d'une mère soprano lyrique, Nathalie Stutzmann se forme avec le piano, le basson, la musique de chambre et la direction d’orchestre. Elle débute le chant avec sa mère Christiane Stutzmann. A 18 ans, elle intègre l'Ecole d'Art Lyrique de l'opéra de Paris, dans la classe de Michel Sénéchal et Hans Hotter. La même année, elle remplace au pied levé Jessye Norman et signera alors son premier contrat chez Erato. En 1986, elle débute à l’Opéra Garnier dans Didon et Enée de Purcell.

En 2008, elle commence une carrière de chef d'orchestre, et créé en 2009 son propre orchestre de chambre Orfeo 55, un ensemble jouant aussi bien sur instruments baroques que modernes. Elle s'est forgé une forte réputation en tant que cheffe d'orchestre d'opéra.

L'ensemble aura marqué par ses belles sorties discographiques, telles que Prima Donna (2011) où Nathalie Stutzmann chante et dirige simultanément. En 2012 Une cantate imaginaire est consacré aux airs chantés et pièces orchestrales de Johann Sebastian Bach. _Heroes from the Shadows,paru en novembre 2014 chez Erato, met en lumière les héros de l’ombre dans les opéras de Georg Friedrich Haendel, sans oublier Quella Fiamma._

Orfeo 55 connait de nombreuses tournées pendant une dizaine d'années. Pour des raisons financières et de manque de temps disponible de sa cheffe, l'orchestre a mis fin à ses activités en 2019.

En tant que cheffe invitée, Nathalie Stutzmann a commencé la saison 2020/2021 avec le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

J'ai toujours été cheffe dans ma tête et dans mon travail personnel toute ma vie. Il fallait trouver le bon moment pour tenter l'aventure, il semblerait qu’une certaine égalité arrive en ce moment. Nathalie Stutzmann.

Cheffe invitée principale de l’Orchestre de Philadelphie

Nathalie Stutzmann est annoncée comme la nouvelle chef principale invitée de l'Orchestre de Philadelphie à partir de la saison 21/22, aux côtés de Yannick Nézet-Séguin. Elle signe un mandat de trois ans à l'orchestre à Philadelphie, ainsi qu'aux festivals d'été à Vail et Saratoga.

Cheffe d’orchestre titulaire à l’Orchestre de Kristiansand

Elle entame également la troisième saison d'un mandat très réussi en tant que chef d'orchestre du Kristiansand Symphony Orchestra, mandat qui vient d'être prolongé de deux saisons supplémentaires, jusqu'à la fin de 2022/2023.

En décembre 2020, Geir Rebbestad, directeur de KSO déclare «C'est le meilleur cadeau de Noël possible tant pour notre public que pour l'orchestre. Kristiansand Symphony Orchestra a fait de grands pas avec Nathalie dans la première période, et le fait qu'elle prolonge maintenant son engagement signifie qu'elle voit le potentiel que nous avons ensemble. C'est une chose énorme pour nous ».

Voici ma famille norvégienne. L'orchestre est jeune et très disposé à apprendre, et j'ai hâte de passer plus de temps avec les musiciens. Cela nous donne la possibilité d'une réflexion à long terme, et c'est un gros avantage quand on a des ambitions avec un orchestre » Nathalie Stutzmann

