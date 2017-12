Nathalie Stutzmann est l'invitée de Musique Matin

À la tête de son ensemble baroque Orfeo55,Nathalie Stutzmann interprète dans Quella Fiamma, son nouvel album, les airs du recueil Arie Antiche, bien connu des chanteurs. À la manière des érudits du XIXe siècle qui découvrirent et éditèrent cette collection d’oeuvres du passé, Nathalie Stutzmann et ses merveilleux musiciens présentent pour la première fois ces oeuvres dans leur orchestration d’origine. Ils jettent ainsi un éclairage passionnant et énergique sur ces airs de Haendel, Caccini, Porpora et bien d’autres maîtres baroques. Pour compléter ce tableau vocal, ils ont exhumé des pages instrumentales d’époque qui offrent au timbre profond et chaleureux de la chanteuse un écrin sur mesure.

, © Erato

"Quella Fiamma" - Nathalie Stutzmann (contre-alto et direction), Orfeo 55 - Erato 2017

Prochain concert :

Le 16 février 2018 - 20 h 30 - Nathalie Stutzmann et l'Orfeo 55 à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Réservations ici

Programmation musicale de l'invitée

♫ Alessandro SCARLATTI

L’honesta negli amori : Gia il sole dal Gange (Acte I)

Nathalie Stutzmann (chant, direction) Orfeo 55

ERATO 2017

♫