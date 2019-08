Nathalia Milstein et Maria Milstein sont les invitées du jour

Sortie CD : Ravel Voyageur

30 août chez Mirare

, © Mirare 2019

Programme

Sonate pour violon et piano No.1

Cinq mélodies populaires grecques (arr. pour violon et piano)

Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré

Sonate pour violon et piano No.2

Kaddish (arr. pour violon et piano)

Tzigane

Pièce en forme de habanera

Prochains concerts

13 au 15 septembre pour la 4e édition du festival de musique de chambre aux Monts d'Or

13 septembre : Eglise du Bourg, Collonges au Mont d'Or

Maria Milstein aux côtés de Mathieu Van Bellen

Programme : Prokofiev (Sonate pour deux violons op.56)

14 septembre : Salle des Vieilles Tours, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Maria et Nathalia Milstein

Programme : Ravel (Sonate pour violon et piano)

Nathalia Milstein aux côtés de Sergueï Milstei (pianiste)

Programme Bizet (Jeux d'enfants" op.22 pour 4 mains)

Maria Milstein aux côtés de Sergueï Milstein (pianiste), de Natalia Tolstaia (alto) et de Alexandre Dmitriev (violoncelle)

Programme : Arzoumanov (Quatuor avec piano op.220)

15 septembre : Salle des Vieilles Tours, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Nathalia Milstein

Programme : Arzoumanov (Prélude et Fugue), Beethoven (Sonate n.27 op.90 en mi mineur) et Liszt (Après une lecture du Dante)

Nathalia Milstein aux côtés de Mathieu Van Bellen (violon), Elena Dmitriev (violon), Natalia Tolstaia (alto), Alexandre Dmitriev (violoncelle)

Programme : César Franck (Quintette avec piano en fa mineur)