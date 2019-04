Natalie Dessay et Philippe Cassard sont les invités du jour

Seine Libre à Natalie Dessay

21 février au 30 octobre à la Seine Musicale

Aujourd'hui à la croisée des styles musicaux, la cantatrice est la première habitante de cette « île de toutes les musiques ».

Accompagnée par le pianiste Philippe Cassard ou entourée du Big Band de Frédéric Manoukian, sur un fil souple ou dans un hommage aux comédies musicales, Natalie Dessay propose ainsi une série de spectacles variés tout au long de l’année 2019.

14 mai - Récital avec Philippe Cassard

Natalie Dessay revient à ses premières amours et interprète des extraits du répertoire de la mélodie allemande, espagnole, française et italienne. Accompagnée par le pianiste Philippe Cassard, elle rend hommage aux oeuvres de Bellini, Chopin, Debussy, Ravel ou encore Massenet.

13 octobre - Natalie Dessay et l'Envolée Cirque

La soprano invite la compagnie l’Envolée Cirque sur la scène de l’Auditorium.

Un rendez-vous artistique autant visuel, que musicale et poétique.

30 octobre - Natalie Dessay et le Zoot Octet - Pannonica

Surnommée la baronne du jazz, Pannonica est devenue l’une des muses du jazz new-yorkais des années 50… Natalie Dessay incarne Pannonica, fil rouge d’un concert dont les musiciens de Zoot Octet signent et jouent la bande originale.

Prochains concerts de Natalie Dessay

28 avril à Joinville dans le Château du Grand Jardin pour les Concerts de Poche

Récital avec Philippe Cassard, pianiste

Schubert, Massenet, Chopin, Debussy…

12 mai à l'Opéra National de Bordeaux

Récital avec Philippe Cassard, pianiste

Schubert, Brahms, Wolf, Strauss, Chopin, Bellini, Massenet

Prochains concerts de Philippe Cassard

18 mai à Saint-Peray

Les Concerts de Poche avec Nicolas Baldeyrou, clarinette

Granados, Stravinsky, Debussy, Saint-Saens

19 mai à Mirmande

Les Concerts de Poche

Schubert

Le 23 mai à Périgueux

Récital de Piano, violoncelle, violon avec David Grimal et Anne Gastinel

Trios de Beethoven op.1 n°3 et op.97 “Archiduc”

14 juin à Gerberoy

Récital Schubert-Debussy - La belle saison, les moments musicaux de Gerberoy

Prochain album

Aux côtés de Yvan Cassar, Natalie Dessay enregistre actuellement un disque hommage à Claude Nougaro.

Amie de l'auteur-compositeur-interprète, elle avait participé à son dernier album album en vocalisant sur la chanson "Autour de minuit".

Programmation musicale

FRANZ SCHUBERT

Gretchen am Spinnrade op 2 D 118 (Marguerite au rouet) - pour soprano et piano Natalie Dessay et Philippe Cassard

MICHEL LEGRAND

Les moulins de mon coeur (from the movie The Thomas Crown Affair) Natalie Dessay et Michel Legrand

CLAUDE DEBUSSY

Nuit d’étoiles Natalie Dessay et Philippe Cassard