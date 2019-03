Naïssam Jalal est l'invitée de Musique Matin

Sortie CD : Quest of the Invisible

1er mars chez Les Couleurs du Son

, © Les Couleurs du Son 2019

Dans cette nouvelle création, la flûtiste Naïssam Jalal réuni le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian dans un répertoire à la croisée des musiques mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz modal.

Entre contemplation, transe ; silence et musique...

Programme

Al Leil

Le temps

Le chant des nuages

Al Reda

L'âme du voyageur

Songe

Ivresse

Prière

Distribution

Naïssam Jalal , flute, nay, composition

, flute, nay, composition Leonardo Montana , piano

, piano Claude Tchamitchia, contrebasse

Prochains concerts

28 mars - Paris 11ème - Café de la danse

30 mars - Brest - Plages Magnétiques, Le Vauban

31 mars - Guidel - L’Estran

5 avril - Palaiseau - Le Caveau Jazz

26 avril - Allemagne, Bremes

17 mai - Tourcoing - Jazz Club

25 mai - Saint Claude (39) - La Fraternelle

4 juin - Allemagne, Festival Jazzdor

5 juillet - Pamiers - Festival Elles

Programmation musicale

Naïssam JALAL

Le Temps

Naïssam Jalal, Leonardo Montana, Claude Tchamitchian

LES COULEURS DU SON

Naïssam JALAL

Prière

Naïssam Jalal, Leonardo Montana, Claude Tchamitchian

LES COULEURS DU SON

Naïssam JALAL

Songe

Naïssam Jalal, Leonardo Montana, Claude Tchamitchian

LES COULEURS DU SON