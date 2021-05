Mūza Rubackyté publie son autobiographie "Née sous un piano"

Mūza Rubackyté sort le disque "L. Godowsky" pour les 150 ans du compositeur, et publie le livre "Née sous un piano" aux Editions Ovadia, une autobiographie dans laquelle la pianiste lituanienne revient sur son enfance, sur la résistance menée dans son pays, jusqu'à sa découverte de la France...

Mūza Rubackyté publiait le 30 octobre 2020 son premier livre "Née sous un piano" aux Editions Ovadia.

Dans cette autobiographie, la pianiste lituanienne se livre sur son enfance de prodige, sur les concours gagnés et sur les duretés de la politique de l'Union Soviétique : elle sera interdite de passeport pendant sept ans, et devra donner des "concerts punitions" seule en URSS. Elle nous raconte sa vie de résistante lituanienne, et sa découverte de la France, pays qu'elle partagera ensuite avec Vilnius en Lituanie, où elle enseigne toujours.

La pianiste sortait également le disque "L. Godowsky" le 2 décembre 2020 sous le label Ligia. Enregistré en septembre 2020 à la Philharmonie de Lituanie à Vilnius, l'album a reçu le Diapason d'or et ffff Télérama. Cet album commémore le 150e anniversaire de la naissance de Léopold Godowsky (1870-1938).

Léopold Godowsky - Sonate pour piano en mi mineur

- Sonate pour piano en mi mineur Karol Szymanowsky - 9 Préludes pour piano

Mūza Rubackyté est née en Lituanie et vit entre Paris, Vilnius et Genève. Après ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou elle est lauréate du fameux concours All Union à Saint‐Pétersbourg destiné à élire les meilleurs musiciens d’URSS, puis du Grand Prix du concours international de piano de Budapest Liszt‐Bartók. Mūza entre dans la résistance lituanienne, ce qui lui vaut d’être privée de passeport jusqu’en 1989. Arrivée à Paris, elle remporte alors le Premier prix de piano du concours international Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque.

En 2009 Mūza crée le Festival International de piano de Vilnius dont elle est directrice artistique.

Des 24 études de Liszt aux 24 préludes et fugues de Shostakovich, de l’intégrale des Années de Pèlerinage à l’œuvre pour piano de Čiurlionis, Mūza Rubackyté relève tous les défis avec élégance et engagement.

Prochaines dates

Jeudi 23 septembre 2021 à 20h30 - Salle Gaveau, Paris (France)

Récital Godowsky, Chopin

- Salle Gaveau, Paris (France) Récital Godowsky, Chopin Du 17 nov. au 4 déc. 2021 - Philharmonie de Vilnius (Lituanie)

7e « Vilnius Piano Festival », direction artistique Mūza Rubackytė