Mūza Rubackytė est l'invitée de Musique Matin

L'invitée

La pianiste Muza Rubackyté est née en Lituanie et partage sa vie entre Vilnius, Paris et Genève. Après des études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, elle est lauréate du concours All Union à Saint-Pétersbourg. En 1981 elle remporte le Grand Prix du Concours international de piano de Budapest Liszt-Bartok. Résistante en Lituanie, elle ne peut quitter I'URSS qu’en 1989. A Paris elle remporte le Premier Prix de Piano du Concours international Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque, créée par Ravel, Dukas et Roussel. Sa discographie compte près de 30 titres, dont l’intégrale des « Années de pèlerinage » de Liszt (Lyrinx), « 24 préludes et fugues » de Shostakovich (Brilliant Classics), la série de concertos pour piano et orchestre de Beethoven, Liszt, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke, Saint-Saëns… "Great Lithuanian live recordings" (Doron). Ses 2 derniers enregistrements sont consacrés à la musique méconnue de Louis Vierne, pour piano seul (2015) ou avec quatuor à cordes et voix (2016), chez Brilliant Classics.

Le disque

, © Igor B. Glik

Julius Reubke - Sonaten

Muza Rubackyte (piano), Olivier Vernet (orgue)

LIGIA 2017

Sortie le 17 novembre 2017

Prochains concerts

8 mars 2018 à la Salle Gaveau (Paris) à 20h30. Concert "Entre ciel et terre" avec l'Orchestre de Chambre de Lituanie dirigé par Robertas Servenikas. Oeuvres de Malcys, Mozart, Chopin et Thilloy.

14 mai 2018 à l'Hôtel des Invalides (Paris) 20h - avec le quatuor Mettis.

29 mai 2018 au musée d'Orsay (Paris) Récital “Les Baltes et leur inspirations” 12h30. Pièces de Čiurlionis, Vītols, Eller et Scriabine.

Programmation musicale de l'invitée

♫ Julius Reubke

Sonate pour piano en Si bémol mineur : 1. Allegro Maestoso

Muza Rubackyte (piano)

LIGIA

♫ Julius Reubke

Sonate pour orgue en ut mineur « Psaume 94 » : 3. Fugue

Olivier Vernet (orgue)

LIGIA

♫ Julius Reubke

Scherzo en Ré mineur

Muza Rubackyte (piano)

LIGIA

♫ Franz Schubert

Auf dem Wasser zu singen

Muza Rubackyte (piano)

LYRINX

♫ Mikalojus Konstantinas Ciurlionis

Variations sur une chanson populaire lituanienne

Orchestre de chambre de Lituanie, Saulius Sondeckis (direction)

LIGIA