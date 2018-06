Musique Matin en direct du Lille Piano(s) Festival

Lille Piano(s) Festival

Classique, curieux, innovant, le festival, dont c’est la 15ème édition cette année, se fait aussi voyageur.

Jean-Claude Casadesus en concert dans le cadre du Lille Piano(s) Festival

vendredi 08 juin à 21h à l'auditorium du Nouveau Siècle pour le concert d'ouverture

dimanche 10 juin à 20h à l'auditorium du Nouveau Siècle pour le concert de clôture

Abdel Rahman El Bacha en concert dans le cadre du Lille Piano(s) Festival

samedi 09 juin à 18h à l'auditorium du Nouveau Siècle

dimanche 10 juin à 17h à l'auditorium du Conservatoire

Rolf Hind en concert dans le cadre du Lille Piano(s) Festival

vendredi 08 juin à 20h à l'auditorium du Conservatoire

à 20h à l'auditorium du Conservatoire samedi 09 juin à 20h à l'auditorium du Conservatoire

Duo Jatekok en concert dans le cadre du Lille Piano(s) Festival

vendredi 08 juin à 22h30 à l'auditorium du Nouveau Siècle

en savoir plus événement Lille Piano(s) Festival - 15e édition

♫ Programmation musicale des invités

Frédéric CHOPIN

Mazurka n°1 en sol majeur pour piano op.50

Abdel Rahman el Bacha

FORLANE

Abdel RAHMAN EL BACHA

Trois pièces orientales : III. Bacchus

Abdel Rahman El Bacha

MIRARE

Robert SCHUMANN

8 Novelette op.21 : Novelette en ré majeur op.21 n°4

Dino Ciani

BRILLIANT CLASSICS

Francis POULENC

Sonate pour 2 pianos FP 15 6 : II. Allegro molto. Très rythmé

Duo Jatekok

ALPHA

Dave BRUBECK

Points on Jazz for Two Pianos : IV. Fugue

Duo Jatekok

ALPHA

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n°3 en Sol Maj BWV 1048 : I. Allegro Solistes Baroques Anglais, John Eliot Gardiner

SOLI DEO GLORIA

Jards MACALE

Farinha do desprezo

SOUL JAZZ RECORDS

Taraf DE HAIDOUKS

Le retour des chevaux magiques

CRAMMED DISCS

Rolf HIND

Das Unenthullte : Duo sunt - pour violon et piano

David Alberman, Rolf Hind

DACAPO

Jonathan HARVEY

Tranquil abiding

Orchestre de la BBC d'Ecosse, Ilan Volkov

NMC

Robert SCHUMANN

Kreisleriana opus 16

Claire-Marie Le Guay

AUVERS SUR OISE

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY

Les saisons op 37b : 7. Juillet : Chant du moissonneur

Nicolai Lugansky

NAIVE RECORD

Maurice RAVEL

La Valse

Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus

HARMONIA MUNDI