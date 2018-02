Raphaël Pidoux, Alice Julien-Laferrière, Margaux Blanchard, Luis Fernando Pérez et Marie-Ange Nguci en direct de Nantes

La Folle Journée de Nantes

Raphaël Pidoux

Raphaël Pidoux se produit avec le Trio Wanderer qu’il fonde en 1987 avec Vincent Coq et Jean-Marc Philips-Varjabédian. La musique de chambre tient une place importante dans sa carrière, ce qui ne l’empêche pas de jouer seul ou entouré de Christophe Coin, Emmanuel Pahud, Raphaël Oleg, les Quatuors Manfred, Modigliani, Mosaïque, l’Orchestre Les Siècles et François-Xavier Roth… 1er Prix en 1987 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Phillipe Muller, il se perfectionne à l’Indiana University avec JanosStarker. En tant que chambriste, il étudie auprès de Menahem Pressler et des membres du Quatuor Amadeus. En 1988, Il remporte le Concours International ARD de Munich ainsi que le 3ème Prix du Concours International Bach de Leipzig.

Samedi 3 février

12h30 Salle Vladimir Nabokov

Trio Wanderer trio avec piano

Dvórak : Trio pour piano et cordes n°4 en mi mineur opus 90 “Dumky”

Bloch : Trois Nocturnes pour piano, violon et violoncelle

Samedi 3 février

20h30 Salle Paul Celan

Gabriel Pidoux hautbois / Trio Wanderer trio avec piano

Martinu : Trio n°2 en re mineur H. 327

Martinu : Trio n°3 en ut majeur H. 332

Martinu : Quatuor pour hautbois, violon, violoncelle et piano H. 315

Dimanche 4 février

13h15 Salle Pablo Neruda

Nicolas Baldeyrou clarinette / Trio Wanderer trio avec piano

Hindemith : Quatuor pour piano, violon, violoncelle et clarinette

Bartók : Contrastes pour piano, violon et clarinette

Jeudi 1er février à 21h30 et vendredi 2 février à 15h45 - Salle Pablo Neruda

Raphaël Pidoux violoncelle / Ensemble Stradivaria

Daniel Cuiller violon et direction

Duport : Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en la majeur

Duport : Concerto pour violoncelle et orchestre n°4 en mi majeur

Ensemble Artifices, Alice Julien-Laferrière

« Le pastiche ou l’imitation des bruits du quotidien sont mes sujets de prédilection ». Alice Julien-Laferrière

l’Ensemble Artifices est un lieu d’expérimentation où sont élaborés des programmes et manifestations réunissant plusieurs domaines : la littérature, la recherche historique, le théâtre, le cirque, la chanson, la campanologie, l’écologie, le théâtre d’ombres, l’ornithologie … Il s’agit de mettre en valeur le patrimoine naturel et historique et de montrer que la musique ancienne savante est vivante, et qu’elle peut s’écouter dans différents contextes : sous forme de concerts, mais aussi de spectacles pour enfants, de présentations d’instruments, de conférences illustrées en musique, des balades musicales.

Jeudi 1er février à 10h15 - Salle Pablo Neruda

Vendredi 2 février à 14h15 - Salle Robert Desnos

Samedi 3 février à 9h45 - Salle Robert Desnos

“L’exil de l’oiseau : trajectoire mouvementée d’un canari chanteur dans l’Europe des Lumières”

Ensemble Artifices

Alice Julien-Laferriere direction

Site web de l'Ensemble Artifices

Les Ombres, Margaux Blanchard

Co-dirigé par Sylvain Sartre et Margaux Blanchard, l'ensemble Les Ombres se distingue dans le paysage baroque d'aujourd'hui. Investi dans des projets de musique de chambre en trio ou quatuor - autour de Bach, Couperin ou Telemann -, et dans des créations scéniques plus importantes aux côtés de solistes chanteurs, comédiens ou danseurs, l'ensemble se montre soucieux de toucher un large auditoire et développe pour ce faire l’aspect scénique de ses concerts, en s'attachant à créer des spectacles à l’atmosphère unique - jeux de scène, lumières et projections vidéo entièrement mis au service de la musique.

Vendredi 2 février à 22h00 - Salle Bertolt Brecht

“Couperin, de l’ombre à la lumière”

Samedi 3 février à 12h00 - GRAND ATELIER – LU

“Haendel à Londres”

Samantha Louis-Jean soprano

Dimanche 4 février à 11h15 - Salle Robert Desnos

Telemann : Quatuors Parisiens

“Telemann à Paris”

Margaux Blanchard, viole de gambe

Site web Les Ombres

Luis Fernando Pérez

Né à Madrid, Luis Fernando Pérez a étudié auprès de Dmitri Bashkirov et Galina Egyazarova à l’École Supérieure de Musique Reina Sofía de Madrid et avec Pierre-Laurent Aimard à la Musikhochschule de Cologne. Il s'est ensuite spécialisé dans l’interprétation de la musique espagnole avec Alicia de Larrocha, Carlota Garriga et Carmen Bravo de Mompou à l’Académie Marshall de Barcelone, qui lui a remis un Master de musique espagnole.

Vendredi 02 février à 11h00 - Auditorium Stefan Zweig

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d'été, ouverture en mi majeur opus 21

Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini opus 43

Orchestre Philharmonique de l’Oural

Dmitri Liss direction

Samedi 3 février à 18h45 - Salle CIC OUEST

Albéniz : Iberia, 1er et 2eme cahiers

Samedi 3 février à 20h30 - Salle CIC OUEST

Albéniz : Iberia, 3ème et 4ème cahiers

Dimanche 04 février à 18h30 - Salle CIC OUEST

“L’exil et l’Espagne”

Albéniz : Chants d’Espagne

Albéniz : Navarra

Turina : Danses fantastiques

Luis Fernando Pérez, piano

Site web Luis Fernando Pérez

Marie-Ange Nguci

Pianiste précoce, Marie-Ange Nguci a obtenu à 16 ans un Master de piano avec la mention Très Bien à l’unanimité au CNSMD de Paris, qui lui a décerné deux ans plus tard le Diplôme d’Artiste Interprète de piano. Douée d'une inlassable curiosité aussi bien musicale qu’intellectuelle, elle a étudié durant une année la direction d'orchestre à l’Universität für Musik de Vienne, et poursuit actuellement ses études au CNSMD et à la Sorbonne, en Doctorat d’Interprète de la Musique ainsi qu’en Master d’Analyse musicale et Musicologie. Marie-Ange Nguci a enregistré un premier disque, récemment paru chez Mirare : intitulé “En Miroir”, il réunit des œuvres de Franck, Escaich, Bach/Busoni et Saint-Saëns.

La Folle Journée souhaite étendre son rayonnement à 14 villes de Nantes Métropole. En ouverture, 14 pianistes interpréteront au même moment un même programme constitué de pièces de Chopin et de Rachmaninov.

Marie-Ange Nguci : Mercredi 31 janvier 2018 à 20h30 - Les Sorinières

Dimanche 4 février à 13h15 Salle CIC OUEST et à 20h00 Salle Robert Desnos

Chopin : Introduction et Rondo opus 16 en mi bemol majeur

Rachmaninov : Etudes-Tableaux opus 39 n°4 et n°5

Prokofiev : Sonate n°6 opus 82

Marie-Ange Nguci, piano