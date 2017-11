Musique matin consacré à Luciano Pavarotti à l’occasion du 10ème anniversaire de sa disparition

René-Jean Bouyer est le réalisateur de plusieurs dizaines de films documentaires. Grand amateur d’opéra, il a réalisé "Maria Callas-Renata Tebaldi, la Féline et la Colombe", et plus récemment le film de 52 minutes "Pavarotti, chanteur populaire"

Romain Pieri est auteur, directeur d’écriture, producteur artistique et directeur du développement de la société de production Ma Drogue A Moi. Il est le coauteur, avec René-Jean Bouyer, de" Pavarotti, chanteur populaire".

Au téléphone :

Roberto Alagna, ténor français.

Katia Ricciarelli, Katia Ricciarelli, soprano et actrice italienne.

Ruggero Raimondi, chanteur d'opéra (baryton-basse) et acteur italien.

Programmation musicale des invités

♫ Gaetano DONIZETTI

L’Elixir d'amour : Una furtiva lagrima (Acte II) Air de Nemorino

Luciano Pavarotti (ténor), Orchestre de Chambre Anglais, Richard Bonynge

DECCA 2010