Mourad Merzouki et Franck-Emmanuel Comte sont les invités du jour

"Folia", fable baroque et hip-hop

"Tarentelles napolitaines et folies virtuoses, pimentées par les musiques électroniques de Grégoire Durrande, composent l’univers sonore imaginé par Franck-Emmanuel Comte pour cette rencontre surprenante entre la musique baroque, les musiques électroniques et la danse hip-hop de Mourad Merzouki. Le dialogue entre les mondes, ligne esthétique fertile qui anime depuis toujours les créations du chorégraphe, se retrouve dans Folia. Sur scène, les danseurs évoluent aux côtés des musiciens baroques, leurs mondes se confrontent et se parlent, se nourrissent et se transforment.”

Le spectacle est présenté au 13e Art (13e arrondissement de Paris) jusqu'au 31 décembre : 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre.

Distribution

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki, assisté de Marjorie Hannoteaux

Conception musicale Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu et Grégoire Durrande

Danseurs Habid Bardou, Nedeleg Bardouil, Salena Baudoux, Mathilde Devoghel, Sofian Kaddaoui, Mélanie Lomoff, Joël Luzolo, Kevin Pilette, Mathilde Rispal, Yui Sugano, Aurélien Vaudey, Titouan Wiener

Musiciens Franck-Emmanuel Comte (en alternance avec Camille Leblond), Reynier Guerrero Alvarez (en alternance avec André Botelho Costa), Nicolas Janot, Aude Walker-Viry, Nicolas Muzy (en alternance avec Bruno Helstroffer et Ulrik Gaston Larsen), Heather Newhouse (soprano), Florian Verhaegen

Scénographie Benjamin Lebreton assisté de Quentin Lugnier et Caroline Oriot (peinture), Mathieu Laville, Elvis Dagier et Rémi Mangevaud (serrurerie), Guillaume Ponroy (menuiserie)

Mourad Merzouki

Danseur de hip-hop et de danse contemporaine, Mourad Merzouki dirige actuellement le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne, ainsi que la Compagnie Käfig - sans compter ses divers projets chorégraphiques.

Franck-Emmanuel Comte

"Directeur musical du Concert de l'Hostel Dieu depuis sa création, Franck‐Emmanuel Comte est diplômé des classes d'écriture et de direction du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Bourguignon d’origine, il crée en 1993 le festival Musicales en Auxois dont il est toujours le directeur artistique. Au cours de ses études à Lyon, il crée la même année, à la demande de médecins membres de l’Association des Amis de l’Hôtel Dieu, un ensemble de musique ancienne qui prendra le nom de « Concert de l’Hostel Dieu »".

