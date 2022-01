Monteverdi en route vers le futur dans le nouveau spectacle de Jérôme Correas

A la tête de son ensemble Les Paladins, Jérôme Correas fait sa rentrée avec un nouveau spectacle : "Orfeo 5063", une création musicale et audiovisuelle immersive autour de la musique de Monteverdi. Il nous présente également son nouveau disque consacré à Haendel avec la soprano Sandrine Piau.

Le chef d'orchestre Jérôme Corréas revient sur sa découverte des œuvres du vidéaste Guillaume Marmin, avec qui il a collaboré pour monter le spectacle "Orfeo 5063" : "Pour moi la musique est un espace, elle se voit autant qu'elle s'entend, et j'ai tout de suite trouvé dans son travail des correspondances avec ma sensibilité. Je lui ai fait découvrir Monteverdi ; il a tout des suite été passionné par cette musique qu'il a trouvé à la fois très charnelle et très spirituelle, et c'est exactement ça ! C'est théâtral et en même temps très transcendant. C'est le début de la musique baroque, le début de la théâtralité, c'est une époque nouvelle, un peu comme aujourd'hui."

Pour le spectacle "Orfeo 5063", Guillaume Marmin a réalisé à l'aide d'un drone un film dans lequel défilent une série de paysage naturels. Ce dernier sera projeté pour illustrer une sélection d’extraits du Livre VIII des Madrigaux, du Couronnement de Poppée et des Vêpres à la vierge de Monteverdi, interprétés par Jérôme Corréas et son ensemble Les Paladins. L'ensemble et son chef font également paraître un disque consacré à Haendel avec la soprano Sandrine Piau.