Monica Bellucci, notre invitée du jour

Véritable icône à travers le monde, actrice et aujourd’hui comédienne de théâtre, nous avons le plaisir de recevoir Monica Bellucci. Elle fait revivre les mots de Maria Callas sur la scène du Théâtre des Bouffes Parisiens en interprétant ses "Lettres et mémoires", rassemblées dans un livre.

Monica Bellucci, actrice italienne qu'on ne présente plus, sera pour la seconde fois sur scène, dans les robes de Maria Callas, du 28 février au 28 mars 2020 au Théâtre des Bouffes Parisiens.

Ce spectacle-lecture avait déjà été donné une première fois du 27 novembre au 6 décembre au Théâtre Marigny.

Au programme, Monica Bellucci sur les planches d'un théâtre, les projecteurs la sublimant, les yeux du public rivés sur elle. Pour l'instant de quelques soirées, elle incarnera Maria Callas, récitant ses mémoires et ses lettres que la diva a rédigées durant 30 années.

Ses lectures seront entrecoupées et accompagnées par de nombreux enregistrements de Maria Callas, ainsi que par des jeux de lumières. Monica Bellucci portera les véritables robes de Maria Callas, qui lui vont par ailleurs, à la perfection.

Callas était une grecque née à New-York. On a en commun une espace de sensibilité méditerranéenne. Monica Bellucci

Ce projet est né grâce à Tom Volf et à son important travail documentaire dans son ouvrage "Maria Callas : Lettres et mémoires", paru le 7 novembre 2019 aux éditions Albin Michel. Ces écrits ont été rassemblés, traduits, établis et annotés par Tom Volf, également réalisateur du documentaire "Maria by Callas" et véritable spécialiste de la diva grecque. Tom Volf joue également un rôle essentiel dans ce spectacle-lecture puisqu'il est le metteur en scène et le coach de Monica Bellucci, lui permettant de rentrer dans la peau de la soprano.