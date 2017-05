Monica Bellucci, comédienne

Notre invité ce matin est une star ! Considérée comme la plus belle femme du monde, égérie de nombreux cinéastes, elle incarne, dans les premiers épisodes de la saison 3 de la série Mozart in the Jungle, rediffusée à partir du 14 mai sur OCS City, une diva italienne, Alessandra, surnommée « La Fiamma », ancienne vedette de La Fenice de Venise qui a mis fin à sa carrière. Dans cette série, elle côtoie même quelques instants le grand Placido Domingo. Nous l'avons rencontrée il y a quelques semaines, pour parler avec elle de son rapport à l’Italie, à l’opéra, des sentiments et des tourments de son personnage de diva torturée par la peur de ne plus être à la hauteur de son public...

, © 2016 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Mozart in the Jungle - Season 3 Trailer

Le 1er épisode la 3ème saison de Mozart in the jungle sera diffusée le 14 mai sur OCS City.