Violeta Cruz et Marc-Olivier Dupin à l'affiche de "Mon premier festival d'opéra" à l'Opéra Comique

Marc-Olivier Dupin

Compositeur français né le 30 août 1954 à Paris. Violoniste de formation, Marc-Olivier Dupin entre en 1972 au Conservatoire de Paris, où il obtient plusieurs prix. Investi dans des missions pédagogiques, en tant que directeur d’institutions tel notamment le Conservatoire de Paris (1993-2000) ou en tant que conseiller de 2000 à 2002 auprès de Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale, Marc-Olivier Dupin compose parallèlement de nombreuses transcriptions et pièces d’intérêt pédagogique (Le chœur a ses raisons, 1999 ; Danse du Zgrhh et du Oumff, 2011). Il écrit aussi les musiques de projets pluridisciplinaires pour le théâtre (Tartuffe, 2009), le cinéma muet (Monte Cristo, 2006), le film documentaire, le ballet (Les enfants du Paradis, 2008) et l’opéra (La Pension du Diable, 1997). Directeur de l’Orchestre national d’Île-de-France (2002-2008), il assure ensuite la direction de France Musique ainsi que la direction de la musique à Radio France jusqu’en février 2011, date à laquelle il décide de se consacrer uniquement à la composition et à sa maison d’édition, Tsipka Dripka, fondée en 2004.

Le Mystère de l’écureuil bleu - les 23, 24 et 25 février 2018 à l'Opéra Comique

Violetta Cruz

Violeta Cruz obtient son Diplôme Supérieur de Composition en 2009 à l’Université Javeriana de Bogotá où elle étudie avec Harold Vásquez et Guillermo Gaviria. Elle poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de composition de Stefano Gervasoni. En 2013, sa pièce pour orchestre Cyanea est créée à Londres par la Southbank Sinfonia. La même année, elle est retenue pour participer à l’Académie du festival ManiFeste de l’Ircam avec sa pièce acousmatique Intersticios - 3,99, pour le film Plus Tard d’Éric Oriat, produit par Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains. Sa pièce God Name: el nuevo mito de Los Lemmings, pour violon, objet sonore et électronique, est créée en 2014 à l'Ircam dans le cadre du Cursus de composition. Elle reçoit une commande d'Accentus, The Lake of my Mind, pour chœur, créée le 2016 par le Jeune Chœur de Paris. Son opéra La Princesse légère, pour quatre voix, deux acteurs, dix musiciens et électronique, commande de l’Opéra Comique, sur un livret de Gilles Rico et une mise en scène de Jos Houben, est créé en 2018.

La Princesse légère - Violetta Cruz - du 9 au 11 mars 2018 à l'Opéra Comique

Programmation musicale des invités

♫ Marc-Olivier DUPIN

Le Mystère de l'écureuil bleu (extrait)

OPERA COMIQUE

♫ Violeta CRUZ

La princesse légère (extrait)

OPERA COMIQUE

♫ Heiner GOEBBELS

Paysage avec parents éloignés : XII. Did it really happen ?

Ensemble Modern, Franck Ollu (direction)

ECM

♫ Marc-Olivier DUPIN

Robert le cochon et les kidnappeurs : Robert et la truffe droguée

Grégory Gadebois (récitant), Donatienne Michel-Dansac, Orchestre National d'Ile de France, Jean Deroyer (direction)

CHANT DU MONDE

♫ Violeta CRUZ

Sozu

SOUNDCLOUD