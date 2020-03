Momo Kodama est notre invitée du jour

Grande interprète de Messiaen, Momo Kodama sera en concert le 17 mars prochain à la Scala Paris avec sa sœur Mari Kodama pour mettre à l'honneur la musique d'un autre grand compositeur contemporain : John Adams. La pianiste est notre invitée ce matin.

Née à Osaka, Momo Kodama et sa famille ont très vite déménagé en Europe, en Allemagne puis en France, pour se consacrer à la musique. Les deux soeurs, Momo et Mari, poursuivent leur cursus au Conservatoire de Paris dans la classe de Germaine Mounier.

Momo Kodama obtient ensuite le premier prix du Concours International d’Epinal en 1987, puis l’année suivante les premiers prix de piano et de musique de chambre à l’unanimité au CNSMDP. Elle reçoit en outre l’enseignement de Tatiana Nikolaeva, d’András Schiff et de Murray Perahia.

Sa carrière se lance en 1991 après l'obtention du deuxième grand prix du prestigieux Concours International de Munich (elle en est d'ailleurs la plus jeune lauréate). Soliste internationale, elle se produit désormais partout dans le monde, avec les plus grands orchestres.

Sa discographie témoigne de son intérêt pour la musique du XXème siècle, avec notamment de très belles interprétations de Messiaen, Takemitsu et Hosokawa.

"John Adams et la musique américaine", le 17 mars à la Scala Paris

Le concert se décline en deux volets : la première partie de soirée sera animée par le Quatuor Béla (concert à 19h), la deuxième par les deux pianistes Momo et Mari Kodama à 21h. Vous pouvez réserver vos places ici.

Programme :

John Adams, China Gate (1977) pour piano solo

John Adams, Short Ride in Fast Machine (1986) pour piano à 4 mains

Samuel Barber (1910-1981), Souvenirs (1952) pour piano à 4 mains

Samuel Adams, Shade Studies (2014), pour piano et électronique (Création française)

John Adams, Hallelujah Junction (1996) pour 2 pianos

à réécouter événement John Adams et la musique américaine à La Scala Paris le 17 mars 2020

Prochains concerts de Momo Kodama