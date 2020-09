Mikko Franck : "Je suis extrêmement heureux d’être reconduit à la tête de l’Orchestre"

C’est la rentrée des formations musicales de Radio France. L’Orchestre Philharmonique de Radio France et son chef Mikko Franck donneront leur premier concert le 18 septembre. Après de longs mois d'absence, le maestro finlandais retrouve avec plaisir le public à l'Auditorium de La Maison de la Radio.

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki. Il débute par l’apprentissage du violon dès l’âge de cinq ans et poursuit ses études en Finlande, puis à New York, en Israël et en Suède. Il commence ensuite sa carrière de chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, et a depuis lors dirigé les plus prestigieux orchestres et opéras du monde.

En 2002, Mikko Franck prend la direction musicale de l'Orchestre national de Belgique, poste qu’il occupe jusqu’en 2007. En 2006, il devient le plus jeune directeur musical de l’Opéra national de Finlande avant d’être nommé en 2008 au poste de directeur artistique.

En 2015, Mikko Franck succède à Myung-Whun Chung à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Au sein d’un répertoire varié, Mikko Franck dirige des créations mondiales d'Einojuhani Rautavaara et Jukka Linkola. Selon lui, "c'est exaltant de découvrir de nouvelles œuvres" et de se plonger dans les partitions. "Je me sens investi d'une responsabilité lors de la création d'une oeuvre", déclare le chef d'orchestre. Pour le premier concert de l'Orchestre le 18 septembre, Mikko Franck a demandé à la compositrice française Camille Pépin d'écrire une nouvelle oeuvre pour l'occasion. Ainsi "Avant les clartés de l'aurore" sera donné en création mondiale ce soir-là.

Le dernier disque de Mikko Franck avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France est sorti le 10 avril dernier, en co-édition Radio France et Alpha. Le disque intitulé "Franck by Franck" met en lumière la musique de César Franck avec la "Symphonie en Ré mineur" et "Ce qu’on entend sur la montagne".

Le contrat de Mikko Franck est prolongé jusqu’en 2025

Le maestro a profité de sa venue dans La Matinale, pour annoncer la prolongation de sa direction à la tête de l’Orchestre philharmonique de Radio France. Mikko Franck est le directeur musical de l’orchestre depuis septembre 2015.

En signant ce nouveau mandat, il devient directeur musical de l’orchestre jusqu’en 2025

Son mandat avait déjà été renouvelé une première fois avec enthousiasme jusqu’en septembre 2022. Cette seconde reconduction témoigne du succès de sa collaboration avec les musiciens de l'orchestre.

Les prochains concerts de l'Orchestre philharmonique de Radio France

Le premier concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck, le 18 septembre, est à écouter en direct sur Francemusique.fr

Tous les concerts de l'Orchestre sont à écouter en direct sur France Musique, chaque vendredi à 20h, présenté par Benjamin François.