Michel Orier : "Les concerts vont reprendre ! Nous allons jouer pour notre premier public : les auditeurs"

Directeur de la musique et de la création à Radio France, c'est Michel Orier qui est avec nous ce matin, pour nous parler de l'avenir des concerts à la Maison de la Radio.

Michel Orier

Ingénieur du son de formation, très impliqué dans le monde de la musique, Michel Orier, a acquis au long de sa carrière une grande expérience dans le domaine de la création et de la diversité musicales, dans la gestion de projets et la direction de grandes institutions culturelles. Directeur du festival d’Amiens (1982-1990), producteur phonographique et fondateur du Label Bleu, Michel Orier dirige la Maison de la culture d’Amiens dont il conduit le projet de rénovation (1991-2000). Il fera de même à la tête de la Maison de la culture de Grenoble (MC2) dont il développe la politique musicale et qui devient, sous son impulsion, la première scène nationale de France.

Conseiller technique chargé du spectacle vivant au cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication Catherine Tasca (2000-2002), Michel Orier a été directeur général de la Création artistique au ministère de la Culture et de la Communication de 2012 à 2015.

En 2016, il est nommé simultanément inspecteur général des affaires culturelles au ministère de la Culture et de la Communication ainsi que directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France.