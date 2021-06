Michel Orier et Alexandre Kantorow présentent la nouvelle saison des concerts de Radio France

Michel Orier, directeur de la musique et de la création à Radio France, revient sur la nouvelle saison de concerts de Radio France présentée il y a peu, aux côtés du pianiste Alexandre Kantorow, un des artistes en résidence pour cette saison 21/22 et parrain du "Pass Jeune".

Près de trois semaines après la réouverture au public des salles de spectacles et près de deux semaines après le lancement de la prochaine saison, le directeur de la musique et de la création à Radio France Michel Orier s'exprime au micro de Gabrielle Oliveira-Guyon sur les temps forts de cette nouvelle saison de Radio France. Il est accompagné du pianiste Alexandre Kantorow, qui sera l'un des artistes en résidence de cette saison 2021/2022 (avec Barbara Hannigan, Sol Gabetta, Leonidas Kavakos, Katia et Marielle Labeque et Karol Mossakowski) et parrain cette année du "Pass Jeune".

Concerts d'ouverture

Pour inaugurer la saison qui marquera le centenaire de la mort de Saint-Saëns (1835-1921), l’Orchestre National de France et son directeur musical Cristian Măcelaru interprèteront le 10 septembre à l'Auditorium de la Maison de la radio et de la musique, le Troisième Concerto pour violon du compositeur français en compagnie de Daniel Lozakovich.

Le 17 septembre, au tour de l'Orchestre Philharmonique de Radio France de faire sa rentrée. Dirigé par Mikko Franck et accompagné de La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin, le Philarmonique interprètera Bartok, Bianchi et Mahler.

Enfin, le Chœur de Radio France dirigé par Martina Batič donnera son premier concert de la saison le 19 septembre, avec l'Orchestre Philharmonique de France, où Wagner, Debussy, Poulenc et Krawczyk seront à l'honneur.

