Michel Franck : "Le spectacle vivant est fondamental et rien ne le remplace"

Michel Franck et Thierry Escaich présentent la nouvelle saison du Théâtre des Champs-Elysées, et en particulier la création mondiale "Point d'orgue" du compositeur, mis en scène par Olivier Py ou encore Salomé de Strauss à l'affiche avec la soprano Patricia Petibon en novembre.

Après des études musicales à l'École de musique de Rosny-sous-bois puis de Montreuil, Thierry Escaich entre au CNSM de Paris où il obtient huit premiers prix : harmonie, contrepoint, fugue, orgue, improvisation à l'orgue, analyse, composition et orchestration. Ses œuvres sont récompensées par divers prix internationaux. En 2013, il est élu à l'Académie des beaux-arts au fauteuil de Jacques Taddei.

La carrière de compositeur de Thierry Escaich est étroitement liée à celle d’organiste, il est aujourd’hui l’un des principaux ambassadeurs de la grande école française d’improvisation. Il mène une carrière internationale d'organiste et d'improvisateur. Dans ses concerts il aime mêler ses propres œuvres à celles d'autres compositeurs et les relier par des improvisations, proposant ainsi des programmes à la fois diversifiés et profondément cohérents. Parmi les compositeurs du répertoire, sa prédilection va à Jean-Sébastien Bach, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, César Franck, Jehan Alain, Maurice Duruflé, Olivier Messiaen.

Thierry Escaich a également beaucoup composé pour son propre instrument : pièces solistes, musique de chambre, trois concertos, et La Barque solaire, poème symphonique pour orgue et orchestre. Le piano, le saxophone et d'autres instruments sont également présents. Il compose pour les effectifs les plus divers, de l'instrument solo à l'orchestre symphonique et à l'oratorio, en passant par de nombreuses pièces de musique de chambre et vocales.

La programmation musicale du Théâtre des Champs Elysées

Depuis 2010, Michel Franck est directeur général du Théâtre des Champs-Elysées. Dès 1978, il créé les Concerts du dimanche matin auprès de Jeanine Roze, une société de production de concerts de musique classique qui assure une partie de la programmation du Théâtre des Champs-Elysées. Réputé pour son flair artistique et sa connaissance des voix, Michel Franck a accompagné les premiers pas des pianistes Hélène Grimaud, Grigory Sokolov, Alexandre Tharaud, David Fray ou encore des chanteurs Philippe Jaroussky et Marie-Nicole Lemieux, élargissant au répertoire lyrique et baroque la programmation de Jeanine Roze Production, au départ centrée sur la musique de chambre et les récitals de piano.

Dès la saison 2010-2011, il propose une programmation avec de nouveaux orchestres et interprètes, donnant une place plus importante au répertoire du XIXe siècle, notamment le bel canto, et réintroduisant également l’opéra contemporain.

Il attache également une attention particulière à la dimension dramatique à l’opéra et invite des metteurs en scène issus du milieu théâtral (Denis Podalydès, Krzysztof Warlikowski, Stéphane Braunschweig, Clément Hervieu-Léger, Olivier Py ou encore Deborah Warner). Il développe la politique en faveur du jeune public en multipliant les tarifs à leur intention, et favorise l’éveil des jeunes au lyrique en initiant une série d’opéras participatifs (Le Barbier de Séville, Une Carmen, étoile du cirque, Les Petites Noces) grâce auxquels environ 15 000 enfants sont accueillis au Théâtre chaque année.

Le mandat de Michel Franck a été reconduit jusqu’en 2025.

Prochaines dates au Théâtre des Champs Elysées