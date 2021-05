Melancholy Grace : Les clavecins de Jean Rondeau traversent les siècles

Pour son nouvel opus chez Erato, « Melancholy Grace », Jean Rondeau propose un voyage poétique et mélancolique en compagnie des grands compositeurs italiens, anglais, allemands et hollandais de la fin de la renaissance au grand siècle.

Sorti depuis le 7 mai sous le label Erato, le nouveau disque de Jean Rondeau« Melancholy Grace », appelle au voyage, grâce notamment à la multiplicité de compositeurs qui y figurent : Frescobaldi, Luigi Rossi, Picchi, Luzzaschi, Sweelinck, Dowland, Bull ou encore Gibbons. Le claveciniste français a conçu cet album comme le dialogue de deux voix faisant contraste : la mélancolie musicale traduite par le chromatisme et la mélancolie émotionnelle des larmes et des pleurs. Afin de séparer ces deux voix et de parfaitement les comprendre, Jean Rondeau se dote de deux clavecins : un virginal italien de forme compacte datant de 1575, et une réplique moderne d’un clavecin du XVIIIe siècle pour les pièces « chromatiques ».

A l'écoute, on notera tout de suite le net écart de timbre de ces instruments. Si tous deux ont bien des cordes pincées, leur structure est différente, chacun ayant son mécanisme et sa forme propre. Passer de l’un à l’autre est un peu comme entendre un texte déclamé par deux personnages. Jean Rondeau insiste par ailleurs sur le fait qu’il a, dans cet enregistrement, délibérément renoncé au tempérament égal, autrement dit à l’accord de chaque octave en douze demi-tons égaux.

Si le programme se referme sur les Lachrimae Verae (Vraie larmes) de JohnDowland, ces dernières constituent à certains égards le point de départ conceptuel de « Melancholy Grace ».

A 21 ans seulement, Jean Rondeau se voit décerner le 1er Prix du Concours International de Clavecin de Bruges en 2012. La même année, il est également lauréat du Concours International de Clavecin du Printemps de Prague. En 2015, il est sacré « Révélation Soliste Instrumental » aux Victoires de La Musique Classique et sort son premier album solo, « Imagine », consacré à Johann Sebastian Bach chez Erato.

Jean Rondeau a eu la chance d’avoir Blandine Verlet comme professeur de clavecin pendant de nombreuses années, et s’est formé également en basse-continue, en orgue, en piano, en jazz et improvisation, en écriture, et en direction de chœur et d’orchestre.