La chanteuse cap-verdienne Mayra Andrade est l'invitée de Musique Matin

À l'affiche du Festival Worldstock

"La musique des mondes"

Mardi 23 octobre 2018 à 20h30

Ouverture de la soirée : Kobo Town et Mayra Andrade

La sixième édition de ce festival, qui se déroulera entre le Théâtre des Bouffes du Nord, le New Morning La Gaîté Lyrique et La Colonie, est sans conteste la plus engagée.

Cette année, coup de projecteur vers la Palestine, à travers la participation au Théâtre des Bouffes du Nord de la plus prestigieuse formation palestinienne, Trio joubran, ainsi que du plus célèbre défenseur de la cause palestinienne en dehors de ses frontières, le libanais Marcel Khalifé.

Pour la première soirée aux Bouffes du Nord, la chanteuse Mayra Andrade, aussi bien profondément ancrée dans la tradition cap-verdienne qu’ouverte au monde, présentera en avant-première son nouvel album.

Nouvel Album : “Manga”

Le prochain album de Mayra, attendu pour début 2019 et entièrement en créole, rassemble les rythmes de la musique africaine moderne et ses racines capverdiennes.

Si ce sont bien ses nombreux voyages et découvertes du Monde qui l’ont inspirée pour ses précédents albums, tel que Lovely Difficult qui l’orientait vers le Brésil, Mayra Andrade revient aujourd’hui avec un cinquième album, Manga, qui rassemble les rythmes de la musique africaine moderne et ses racines capverdiennes, un beau mélange orchestré par le producteur ivoirien 2B.

Des chansons d’été éternel...

Premier single

Danser avec Charles Aznavour...

À l’âge de vingt ans, alors que je n’avais pas encore lancé mon premier album, Charles Aznavour découvre ma voix grace à mon amie Katia Aznavour (sa fille) et m’invite alors à chanter avec lui en duo pour son album "Insolitement vôtre", lancé en 2005.

Ces mots sont ceux issus du compte Facebook de Mayra Andrade invitée à enregistrer « Je danse avec l’Amour ».

Avoir pu chanter avec ce monument vivant, un homme et un artiste intègre et entier qui a traversé les temps et a chanté jusqu’à la fin, c’est quelque chose que je garderai toujours comme un cadeau précieux de la vie.

