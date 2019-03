Maxime Pascal, chef d’orchestre et fondateur de l’ensemble Le Balcon, est l'invité du jour

1ère édition du Festival Le Balcon

15 au 30 mars en l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Jacob Lenz, Opéra de chambre (15-22-29/03)

Dans le cadre du festival, sera joué le Jakob Lenz de Wolfgang Rhim, opéra de chambre d’après Büchner : histoire de la déchéance d'un artiste jusqu'à la folie et la schizophrénie.

Soirée des enfants et soirée spéciale anniversaire (30/03)

La soirée s'ouvrira par une œuvre de Gérard Grisey pour orchestre d’enfants aux sous-titres évocateurs, puis sera consacrée à l'In C de Terry Riley, interprété par de nombreux musiciens du Balcon ayant marqué son histoire, depuis dix ans.

Prochains concerts

15 avril

Concert-anniversaire de Michaël Levinas à La Scala, Paris

Gérard Grisey D’eau et de pierre, pour deux groupes instrumentaux

Michaël Levinas Le Poème battu, pour voix, piano, percussion et électronique

Michaël Levinas Préfixes, pour ensemble et électronique, nouvelle version

Musiciens des ensembles L’Itinéraire et Le Balcon

Mathieu Dubroca baryton

Maxime Pascal direction

28 et 29 juin

Opéra Samstag aus Licht à la Philharmonie de Paris

Karlheinz Stockhausen : Samstag aus Licht

Le Balcon - chœur et ensemble

Maxime Pascal (dir. musicale, conception du spectacle)

Orchestre d'harmonie du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris

Choeur de l'Armée française

Programmation musicale

Terry RILEY OK

In C (1964)

Ensemble Ictus

CYPRES

Wolfgang RIHM

Jakob Lenz : extrait 2

Ensemble Le Balcon, Maxime Pascal

LIVE (extrait de la première le 15/03)

Hector BERLIOZ / Arthur LAVANDIER

Symphonie fantastique op 14 : Un bal (arrangement pour orchestre et instruments électroniques)

Ensemble Le Balcon, Académie de Musique de rue Tonton à Faim, Maxime Pascal

ALPHA