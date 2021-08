Maurice Bourbon et Dominique Visse pour les 500 ans de la mort de Josquin Desprez

Mort le 27 août 1521, France Musique célèbre Josquin Desprez, compositeur de la renaissance et maître dans l'art de la polyphonie vocale. Maurice Bourbon, chef de chœur et Dominique Visse, contreténor, sont avec nous aujourd'hui pour célébrer la mort, mais surtout la vie de ce compositeur hors-pair.

Josquin Desprez, né vers 1440 et mort à Condé-sur-l'Escaut le 27 août 1521, est un compositeur franco-flamand de la Renaissance. Il est le compositeur européen le plus célèbre, et est habituellement considéré comme la figure centrale de l'école franco-flamande. Josquin est largement considéré par les spécialistes comme le premier grand maître dans le domaine de la polyphonie vocale des débuts de la Renaissance. Il a écrit de la musique sacrée et profane dans toutes les formes vocales propres à l'époque, telles que des messes, des motets, des chansons et des frottoles d’origine italienne.

Maurice Bourbon

Originaire de Bourg-en-Bresse, c'est en premier lieu vers une carrière scientifique que s'oriente Maurice Bourbon et après avoir obtenu un doctorat en sciences de sédimentologie à l'Ecole des mines de Paris, il travaille d'abord en tant que chercheur en géologie au CNRS. Finalement, sa passion pour le chant le pousse à entamer une nouvelle carrière en tant que musicien professionnel, d'abord chanteur et chef de chœur, puis compositeur.

Il a enregistré depuis 2006 l'intégrale des messes de Josquin Desprez avec l’ensemble Métamorphoses. Aujourd'hui, le 27 aout 2021, Maurice Bourbon sort ses dernières messes, à l'occasion des 500 ans de la mort du compositeur.

Dominique Visse

On ne présente plus Dominique Visse, son éclectisme musical, sa personnalité hors du commun. C'est à l'âge de 11 ans que Dominique Visse entre à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris. Il débute en parallèle des études d'orgue et de flûte, qu'il achèvera au Conservatoire national de Versailles.

Passionné de musique Médiévale et Renaissance, il rencontre en 1976 le grand pionnier de la voix de haute-contre Alfred Deller et devient son élève. Il travaille également avec Nigel Rogers, René Jacobs et William Christie. En 1978, Dominique Visse fonde l'Ensemble Clément Janequin, avec lequel il enregistre une série de disques de chansons polyphoniques françaises de la Renaissance chez Harmonia Mundi, devenus de véritables références dans ce répertoire. L'année suivante, il entre aux Arts Florissants en tant que chanteur et transcripteur de l'ensemble et s’est imposé depuis lors comme un des artistes lyriques les plus demandés du milieu de l'opéra Baroque.

En janvier 2021 est paru l’album “Septiesme Livre de Chansons” avec l’ensemble Clément Janequin chez Ricercar. Cette édition témoigne de la diversité des chansons de Josquin, mais surtout de la mélancolie, de la douleur si souvent inscrite en son œuvre, un hommage rendu à ce grand compositeur, comme l’attestent les deux Déplorations sur la mort de Josquin retenues pour cet enregistrement, Musæ Jovis de Nicolas Gombert et O mors inevitabilis de Hieronymus Vinders. Cet enregistrement s’attache à faire entendre l’héritage de Josquin, l’expression post mortem de son œuvre en chansons, la souvenance de son génie musical.