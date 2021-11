Mathieu Herzog : "J'aime bien le côté has-been de Camille Saint-Saëns"

A l'occasion du centenaire de la mort du compositeur français Camille Saint-Saëns, le chef Mathieu Herzog fait paraître un disque consacré aux œuvres pour violon et orchestre compositeur français, aux côtés de son ensemble de chambre Appassionato et de la violoniste Jinjoo Cho.

Mathieu Herzog évoque à notre micro son amour pour Camille Saint-Saëns, un peu mal aimé en France selon lui : "c'est un immense compositeur qui avait de l'humour et de multiples talents. Et il connaissait bien le violon." Nouvelle intégrale des œuvres pour violon et orchestre de Saint-Saëns, le disque a été enregistré à la Seine Musicale à Boulogne, où l'ensemble Appassionato est actuellement en résidence, et où il donne toute cette saison une série de concerts à vocation pédagogique intitulée Vous trouvez ça classique ? Le prochain concert a lieu le 11 décembre ; l'ensemble et Jinjoo Cho donneront justement des extraits du programme du disque Saint-Saëns.

Mathieu Herzog et l'ensemble Appassionato viennent également de publier un autre disque avec la mezzo-soprano Adèle Charvet, intitulé Métamorphoses Nocturnes. Enregistré en septembre 2021 lors d'un concert à la Seine Musicale, il est déjà disponible sur les plateformes numériques. Le même programme sera donné ce soir, mercredi 17 novembre au Collège des Bernardins à Paris.