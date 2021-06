Mathias Vidal sort plusieurs disques, dont un récital d'airs de Rameau

Les actualités du chanteur Mathias Vidal s'enchaînent : la sortie du disque "Rameau Triomphant" (11 juin), de "La Princesse Jaune" de Saint-Saëns (août 2021), ainsi que de "La Fille de Mme Angot" de Lecocq (octobre 2021), qui sera donné en concert le 30 juin au Théâtre des Champs Élysées.

Le chanteur Mathias Vidal sortait le 11 juin dernier l'album "Rameau Triomphant" sur le label Château de Versailles Spectacles, avec l'Ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry. Un florilège d’airs d’opéra, extraits des chefs-d'œuvre de Rameau : Les Fêtes de Polymonie, Les Paladins, Les Indes Galantes, Platée, Naïs, Dardanus, Pigmalion, Castor et Pollux... enregistré à l’Opéra Royal de Versailles du 1er au 3 novembre 2020.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

"La Fille de Madame Angot" de Charles Lecocq

Autre actualité, il chantera prochainement l'Ange Pitou dans "La Fille de Madame Angot" de Charles Lecocq le 30 juin au Théâtre des Champs Élysées, dans le cadre du 8e Festival Palazzetto Bru Zane. Le Chœur du Concert Spirituel et l'Orchestre de chambre de Paris dirigé par Sébastien Rouland, et les chanteurs Mathias Vidal, Véronique Gens, Anne-Catherine Gillet, Matthieu Lécroart ou Ingrid Perruche, nous invitent à redécouvrir une œuvre oubliée par le temps, qui fût pourtant un triomphe lors de sa création. "La Fille de madame Angot" a également été enregistrée en février 2021 à La Seine Musicale et paraîtra en livre-disque sur le label Bru Zane en octobre 2021.

"La Princesse Jaune" de Saint-Saëns

D'autres sorties sont également prévues pour le chanteur Mathias Vidal. Un second enregistrement Palazzetto, "La Princesse Jaune" de Saint-Saëns, sortira fin août 2021. Cette fois-ci, nous le retrouverons dans le personnage de Kornélis aux côtés de Judith Van Wanroij (Léna), avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Léo Hussain.

Après des études de musicologie à Nice, le ténor Mathias Vidal étudie le chant et intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris d’où il sort diplômé en 2003. En 2007, il est nommé « Révélation Classique » de l’ADAMI.

Parmi ses récents enregistrements, La flûte enchantée de Mozart (2021, CVS) avec Le Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet, Les Indes Galantes de Rameau (2021, CVS) avec La Chapelle Harmonique de Valentin Tournet, Les Boréades de Rameau (2021, CVS) avec le Collegium 1704 dirigé par Vaclav Luks.

Prochaines dates :