Mathias Lévy est l'invité du jour

Actualité

Le disque "Unis Vers" de Mathias Lévy sort le 30 août sous le label Harmonia Mundi.

De l’unité acquise par le trio sur le plan sonore jusqu’à ses respirations communes en passant par l’élégance de ses contrepoints ou le tramage fusionnel de ses timbres, Mathias Lévy donne à entendre un groupe qui a pleinement trouvé son équilibre. Il confirme surtout qu’il est bien digne de poser son archet sur les cordes de cet instrument marqué de l’empreinte d’un grand artiste et de l’emmener avec lui dans le XXIe siècle.

Biographie

Mathias Lévy commence ses études de violon et de piano à l’âge de 4 ans. Parallèlement il apprend la guitare, le saxophone, la batterie et le chant en autodidacte et forme ses premiers groupes de rock, de reggae, de hip hop, de chansons. À partir de 2000, il se consacre principalement au jazz, qu’il décide de jouer au violon, son instrument de prédilection. Il étudiera successivement avec Denis Colin, Lionel Belmondo et Didier Lockwood.

Il a sorti en 2017 un disque en trio en hommage à Grappelli. Il a souhaité renouvelé la tradition du violon jazz en réactivant l’héritage de Stéphane Grappelli grâce à un disque enregistré à la Philharmonie de Paris, sur un violon ayant appartenu au maître disparu voici vingt ans.

Aujourd'hui, c'est grâce à son disque "Unis Vers" qu'il dépasse le cadre de la simple interprétation de l’œuvre, et révèle au public une musique nouvelle et résolument moderne, une manière d’amener Grappelli au cœur de notre époque.

Prochains concerts

Le vendredi 27 septembre au Comptoir à Fontenay-sous-bois

Le jeudi 10 octobre au Jazz Club Etoile - Le Méridien à Paris

Le samedi 30 novembre au Théâtre des Salins à Martigues

Le jeudi 5 décembre au Festival Ça Jazz Fort à Francheville

Le mardi 17 décembre à 20h30 à la Philharmonie de Paris.

C’est à la Philharmonie que Mathias Lévy a enregistré "Revisiting Grappelli" et son nouvel album "Unis vers". Il joue le violon du luthier Pierre Hel, instrument de prédilection de Stéphane Grappelli. Pour ce concert, ses complices habituels (Sébastien Giniaux et Jean-Philippe Viret) sont rejoints par Vincent Ségal et Vincent Peirani à l’occasion de la sortie de leur nouveau disque.