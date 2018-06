Matan Porat et Robin McKelle sont les invités de Musique Matin

08h05-08h30 : Matan Porat

Né à Tel-Aviv, Matan Porat a étudié avec Emanuel Krasovsky, Maria João Pires et Murray Perahia, et a obtenu son Master à la Juilliard School de New York. Lauréat du Prime Minister Award 2009 en tant que compositeur, il a également étudié la composition avec Ruben Seroussi et George Benjamin.

Son répertoire varié s’étend de l’intégrale de Partitas de Bach, l’intégrale des Sonates de Schubert, la sonate “Concord” de Ives ainsi que le Concerto pour piano de Ligeti.

Actualité

Le 29 juin Matan Porat sort son nouvel album "Lux" chez Mirare et pour l'occasion il jouera le programme de son album le 17 juin au festival La Grange de Meslay

Concerts

Dimanche 17 juin dans le cadre du festival La grange de Meslay à Tours

dans le cadre du festival La grange de Meslay à Tours Mardi 3 juillet à Evian

à Evian Lundi 16 juillet à Eygalières

à Eygalières Dimanche 12 août à la La Roque d’Anthéron

♫ Programmation musicale Matan Porat

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate n°21 op.53 en ut majeur Waldstein “l’Aurore” : III. Rondo. Allegretto moderato

Matan Porat

MIRARE

Claude DEBUSSY

Prélude à l’après-midi d’un faune

Matan Porat

MIRARE

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate n°21 en Ut Maj op 53 (Waldstein) : II. Introduzione : Adagio molto (attacca)

Artur Schnabel

WARNER CLASSICS

Alexander SCRIABINE

Sonate n°4 op.30 “Sea of light” : II. Prestissimo volando

Matan Porat

MIRARE

08h30 - 08h55 : Robin McKelle

Chanteuse de Jazz, Robin McKelle est née en 1976 à Rochester (États-Unis).

Elle étudie le piano classique, avant de jouer du clavier dans un groupe de Jazz au lycée. Elle fait ensuite des études à l’Université de Miami ; et obtient un diplôme de musique du « Berklee College of Music » ; avant de s'envoler pour Los Angeles.

Jazz, blues, soul, pop font partie de son répertoire musical. Elle est régulièrement comparée à Ella Fitzgerald pour son registre de voix alto, par ses fans de jazz de la première heure mais c'est surtout Aretha Franklin, Tina Turner et Janis Joplin qui reviennent plutôt régulièrement aujourd'hui. À ses débuts, elle a partagé la scène avec de prestigieux artistes comme Michael McDonald ou Bobby McFerrin.

Actualité

Robin McKelle a sorti son nouvel album "Melodic Canvas" le 20 avril 2018 chez Doxie Records-Membran.

« Le titre représente l’idée conductrice de ce projet, comme une peinture où l’on utilise plusieurs teintes et trames. Et où, en tant que chanteuse, comme je le fais en live, je peux jouer sur différentes textures. »

Concerts

22 juin dans le cadre du festival Jazz des Cinq Continents à Marseille

dans le cadre du festival Jazz des Cinq Continents à Marseille 21 juillet dans le cadre du Poet Laval Jazz Festival à Laval

dans le cadre du Poet Laval Jazz Festival à Laval 22 juillet dans le cadre du festival au Fil du Cher à Montluçon

dans le cadre du festival au Fil du Cher à Montluçon 28 juillet dans le cadre de La Londe Jazz Festival à La Londe

dans le cadre de La Londe Jazz Festival à La Londe 01 septembre dans le cadre du festival Jazz à la Villette à Paris

♫ Programmation musicale Robin McKelle

SPIRITUAL

Swing Low, sweet Chariot

Robin McKelle, The Piano’s man choir

DOXIE RECORDS

Robin MCKELLE

Do you believe

Robin McKelle

DOXIE RECORDS

Booker T. JONES / William BELL

Born under a bad sign

Albert King

STAX

Hubert GIRAUD/Pierre DELANOE

Il est mort le soleil

Robin McKelle

DOXIE RECORDS