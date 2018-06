Martin Sauer, Laurent Didailler et Christian Girardin sont les invités de Musique Matin

Depuis sa création en 1958 par Bernard Coutaz, harmonia mundi est aujourd’hui le plus ancien label indépendant de musique classique. Longtemps centré sur la musique ancienne, il s’est diversifié peu à peu et explore aujourd’hui tous les répertoires de la musique ancienne à la musique du XXIe siècle. La création récente des labels WorldVillage, JazzVillage et enfin de LittleVillage (jeunesse) montrent que la diversité, l’esprit d’ouverture et de curiosité qui prévalaient à la fondation du label sont toujours présents après 60 années de production.

en savoir plus émission Le concert du soir Grande soirée d’anniversaire du mythique label Harmonia Mundi en compagnie de nombreux musiciens

♫ Programmation musicale