Maroussia Gentet en concert dans le cadre du festival jeunes Talents

Maroussia Gentet est pianiste et lauréate du 13ème Concours International de piano d'Orléans en 2018. Elle nous parle de son concert dans le cadre du festival Jeunes Talents et de ses projets artistiques à venir à l'Abbaye de Royaumont.

Maroussia Gentet, biographie

Après des études au CNSMD de Lyon, sa ville natale, elle suit les cours de Rena Shereshevskaya à l’École Normale de Paris - Alfred Cortot, où elle obtient son Diplôme de concertiste en 2015 et se perfectionne en Artist Diploma classique et en Artist Diploma spécialité répertoire contemporain et création (3e cycle) au CNSMD de Paris, notamment auprès de Claire Désert et Florent Boffard. Amoureuse de littérature et du répertoire chambriste classique aussi bien que contemporain, elle achève ensuite un Master d’accompagnement vocal auprès d’Anne Le Bozec au CNSMD de Paris.

À travers son Doctorat recherche et sa pratique actuellement en cours au CNSMDP en partenariat avec l’Université Paris Sorbonne, elle travaille sur la présence perceptive dans la construction scénique de l’action du pianiste et focalise une partie de sa recherche sur l’articulation du geste du musicien et de celui du mime corporel.

Passionnée par le partage de son art, elle s’épanouit dans ses collaborations avec les compositeurs, dans la transmission aux plus jeunes - ce qui l'amène à être titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement - et naturellement sur scène en musique de chambre et au sein de projets pluridisciplinaires. Sa carrière se développe à travers de nombreux festivals et saisons en France (Roque d’Anthéron, Folles Journées de Nantes, Saison Radio France avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, Festival Radio France à Montpellier, etc.), en Allemagne (Festival Steinway - Philharmonies de Hambourg, Düsseldorf…), Italie, Espagne, Bulgarie, Russie… Elle s’attache à nourrir une pratique de répertoires variés, comme en témoignent ses projets pour la saison 2019-20 parmi lesquels figurent les Trois Petites Liturgies de la présence divine de Messiaen avec l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Kent Nagano dans le cadre du Festival Présence, ainsi que la participation à l’Intégrale des sonates de Beethoven à la Maison de la Radio sous la houlette de François-Frédéric Guy.

Après plusieurs concerts autour d’Henri Dutilleux, notamment lors de la commémoration des 100 ans de la naissance du compositeur à l’Auditorium de la Maison de la Radio, elle consacre son premier disque – paru en octobre 2016 chez Passavant Music avec le soutien de l’Association Assophie – à la musique pour piano du compositeur français ainsi qu’à celle de Karol Szymanowski, compositeur polonais. Son disque Invocations enregistré sur l’opus 102 de Stephen Paulello et consacré à l’invocation des forces de la nature autour des Miroirs de Maurice Ravel sort en 2019 au label BRecords.

Actualité

Samedi 11 juillet à 20h, Cathédrale Sainte-Croix-des-arméniens, Paris (Festival Jeunes Talents)

