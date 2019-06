Mariss Jansons est l'invité de Musique Matin

"Symphonie n°1" de Schumann et "Symphonie n°3"de Schubert

BR Klassik

Sorti le 24 mai 2019 chez BR Klassik

Les deux pièces orchestrales présentes sur ce nouveau disque signé BR Klassik sont le résultat du travail expérimental avec le genre symphonique qu'ont mené deux géants du Romantisme, Schubert et Schumann. Dans sa 3ème Symphonie en ré majeur composée au début de l'été 1815, Schubert déjà âgé de 80 ans s'émancipe du style quelques peu copié qu'il avait établi dans ses deux précédentes Symphonies pour trouver réellement sa propre expression. Aucune de ses Symphonies n'ont été données en public de son vivant, toutefois la 3ème Symphonie fut jouée en 1881 à Londres, où elle fut immédiatement reçue avec grand succès. La 1ère Symphonie de Schumann en si bémol majeur connut un retentissement marqué, réel coup de maître pour ce jeune compositeur de 31 ans. Deux mois après l'écriture du point final, la Symphonie fut exécutée pour la première fois par Félix Mendelssohn au Gewandhaus de Leipzig devant un public conquis.

Coffret de l'intégrale des symphonies de Bruckner

BR Klassik

Sorti le 5 avril 2019. chez BR Klassik.

Il est parfois dit que Bruckner a «réinventé la symphonie» - quelque chose que ni Liszt ni Wagner n’avaient osé faire dans le sillage des chefs-d’œuvres révolutionnaires de Beethoven qui étaient considérées jusque là comme les meilleures du genre. Ce sont Bruckner et plus tard Brahms qui ont trouvé de nouvelles méthodes pour faire revivre le genre symphonique et le développer d’avantages.

Les neuf symphonies de Bruckner sont des classiques du répertoire du Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk, comme de celui de tous les orchestres importants. Dans ce coffret de 9 CDs présenté par BR Klassik, les œuvres ne sont pas dirigées par un chef mais quatre : Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Mariss Jansons et Lorin Maazel.

Les symphonies n° 3, 4, 7 et 8 dirigées par Mariss Jansons sont également disponibles en disque séparé.

Blue Hour - Andreas Ottensamer

DG

Sorti le 8 mars 2019 chez Deutsche Grammophone.

Brahms: Intermezzo in A major op. 118/2**

Mendelssohn: Lieder ohne Worte*

op. 30/4&6 (Venetianisches Gondellied)

op. 67/2&3, op. 85/4&6, op. 102/1

Weber: Clarinet Concerto No. 1 in F minor op. 73

Grand Duo concertant for Piano and Clarinet

in E flat major op. 48

Andreas Ottensamer (clarinette)

Yuja Wang (piano)

Berliner Philharmoniker · Mariss Jansons

Programmation musicale

Robert SCHUMANN

Symphonie n°1 en si bémol majeur op.38 : 3. Scherzo molto vivace

Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Mariss Jansons

BR KLASSIK

Hector BERLIOZ

Symphonie fantastique : 2. Un bal

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Mariss Jansons

RCO

Carl Maria VON WEBER

Concerto pour clarinette n°1 en fa mineur op.73 : 4. Rondo

Andreas Ottensamer, Berliner Philharmoniker, Mariss Jansons

DG