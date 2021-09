Mario Canonge : "La situation est difficile aux Antilles, j’ai perdu beaucoup d’amis musiciens"

Le pianiste et jazzman Mario Canonge est aussi l’un des grands représentants des musiques caribéennes en France. Il revient sur les planches du New Morning à Paris le 10 septembre, pour un concert en duo avec le chanteur guadeloupéen Erik Pédurand.

Au programme du concert que donnent Mario Canonge et Erik Pédurandvendredi 10 septembre au New Morning (Paris), leur dernier album paru chez Aztec Musique en octobre 2020, "Kapital" : neuf chansons écrites et composées par les deux musiciens lors d’une résidence d’artistes à La Ramée, une ancienne habitation sucrière du XVIIIème siècle en Guadeloupe.