Marina Chiche, l'invitée du jour

La violoniste Marina Chiche est notre invitée ce matin à l'occasion de la sortie de son disque "Post-Scriptum" en duo avec Aurélien Pontier, construit en forme de recueil de pièces brèves et en hommage à Jascha Heifetz et Fritz Kreisler.

Après des études au CNR de Marseille, Marina Chiche enchaîne avec le CNSM de Paris, où elle obtient quatre premiers prix, en violon, musique de chambre, analyse et esthétique. Elle poursuit ensuite ses études à Vienne, Munich et Berlin. Depuis, la violoniste mène une carrière internationale de soliste ; sans s'y cantonner, puisqu'elle a également enseigné à la Musikhochschule Trossingen, en Allemagne.

Parallèlement, Marina Chiche est titulaire d'un doctorat en Arts, Théorie et pratique, est maître de conférence à Sciences Po Paris (elle y donne un atelier sur la thématique « Musique et politique au XXe siècle »), et écrit pour son blog et pour le magazine Transfuge.

Sortie CD : "Post-Scriptum"

Sorti le 7 février dernier chez NoMadMusic, Post-Scriptum décline dix-huit "miniatures" pour violon, dix-huit pièces brèves arrangées - entre autres - par les immenses violonistes que furent Jascha Heifetz, Fritz Kreisler et Samuel Dushkin. Marina Chiche y joue en duo avec le pianiste Aurélien Pontier.

Ce projet, c'était vraiment une évocation de l'enfance. C'est autour de ce répertoire que j'ai cristallisé mon rapport au violon. Marina Chiche

L'agenda de Marina Chiche

Samedi 29 février 2020 à Paris à l’Alliance Française dans le cadre de l’émission “Génération France Musique le Live”

dans le cadre de l’émission “Génération France Musique le Live” Mardi 03 mars 2020 à Paris au Reid Hall : concert de sorti de disque avec Aurélien Pontier

: concert de sorti de disque avec Aurélien Pontier Mardi 31 mars 2020 à Paris aux Invalides : Sarasate, Saint-Saens, Massenet

: Sarasate, Saint-Saens, Massenet Jeudi 14 mai 2020 dans le cadre du festival de l’Epau, avec l’ensemble Squillante : Khatchaturian, Tchaïkovski, Saint-Saëns