Marie Perbost : "Les artistes sont un socle essentiel de la société"

La soprano Marie Perbost a une rentrée bien chargée : elle vient présenter deux nouveaux disques : “Voix des Lumières”, sur le compositeur Joseph Martin Kraus, à paraître le 24 septembre, et "Joseph Haydn : Abendlied", enregistré avec l'Ensemble Consonance, sorti en mai dernier.

La soprano Marie Perbost fait ses premiers pas dans le monde de la musique au sein de la Maîtrise de Radio France, sous la baguette des chefs Kurt Masur et Myung-whun Chung. Après des débuts remarqués dans Le Dialogue des Carmélites de Poulenc en 2013, elle collabore avec la pianiste Joséphine Ambroselli sur un disque consacré à la musique française pendant les années folles - un mélange coloré, plein d’humour et de grivoiserie, de chansons et d’opérettes. Lauréate des Victoires de la musique classique en 2020 dans la catégorie révélation artiste lyrique, Marie Perbost ne cesse de questionner et réinventer les genres de l'art lyrique.

Sur le disque "Joseph Haydn : Abendlied", paru en mai dernier sous le label Hérisson, Marie Perbost s'amuse l'ensemble Consonance à jongler entre des pièces légères et insouciantes du compositeur autrichien, et d'autres plus intérieures et spirituelles. Le disque "Voix des Lumières" met quant à lui à l'honneur le répertoire varié et fascinant du compositeur Joseph Martin Kraus, grâce à l'interprétation énergique de la soprano accompagnée par l'ensemble Génération Mozart.